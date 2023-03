Miley Cyrus festeja muito com outras celebridades Saun Mendes, Paris Hilton e o namorado Maxx Morando antes do lançamento do novo álbum

Miley Cyrus sabe como dar uma festa. Ela e seus amigos famosos se divertiram muito em Beverly Hills para comemorar o lançamento de seu novo álbum, Férias de verão sem fim.

O restaurante Gucci Osteria da Massimo Bottura foi o anfitrião de uma noite espetacular com um line-up repleto de estrelas, como Paris Hilton, Shawn Mendes, Sabrina Carpenter e, claro, o namorado de Cryus, Maxx Morando todos fazendo uma aparição.

Todas as celebridades pareciam excelentes, mas Miley foi quem roubou o show. A estrela de 30 anos vestiu um Minivestido preto de lantejoulas junto com um casaco de pele verde e salto alto. Em termos de acessórios, Miley usou uns brincos grandes de argola e óculos escuros. O namorado Maxx usava um blazer de veludo azul combinado com uma camiseta branca e alguns tênis brancos.

Miley não conseguiu conter sua empolgação ed cantou e dançou a noite toda. Ela desfrutou de vários drinks com seus amigos famosos.

No final da noite, Saun Mendes foi flagrado saindo da festa com Sabrina Carpenter, com o que parecia ser uma taça de vinho na mão. Eles também chegaram juntos, e a noite reforçou os boatos de que estão de fato namorando.

Houve muita expectativa antes do lançamento do novo álbum de Miley. ‘Flores’, o single do álbum, tem sido um grande sucesso comercial, estabelecendo vários novos recordes. Chegou número um em 35 países.