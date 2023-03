Miley Cyrus lança ‘River’, nova faixa contra Liam Hemsworth: Letra completa da música

Miley Cyrus acaba de lançar outra nova música que parece ter tanto sucesso quanto ‘Flowers’. Nesse caso, a música se chama ‘River’ e ela a lançou em 10 de março.

Embora a música seja vista como outra ‘diss-track’ contra Liam Hemswortha data não tem relação com o ex, como foi na ocasião anterior, quando ela lançou Flores no aniversário dele.

Acompanhando a música, ela também lançou o videoclipe, que é todo em preto e branco e traz novamente a participação da artista.

A americana aparece com um vestido preto e sandália da mesma cor, com look despojado. O vídeo é bem simples, sem nenhum tipo de cenário, todo filmado em estúdio, onde brincam com as luzes e os movimentos do artista.

Embora mais tarde apareçam vários homens sem camisa, apenas de jeans. Em apenas 15 horas acumulou 2,6 milhões de visualizações e mais de 200 mil ‘likes’ no YouTube.

Que tiros existem para Liam Hemsworth em ‘River’, a nova música de Miley Cyrus?

Nesta ocasião, a música não é tão significativa quanto ‘Flowers’ em que ela fala de sua independência e dispara contra Liam Hemsworthseu ex-marido.

De acordo com Pop Hive, no entanto, Miley Cyrus estava fazendo uma provocação ao ator australiano com um detalhe particular em seu videoclipe e não com as letras.

“Miley Cyrus filmou o vídeo para River com 14 homens depois de filmar Flowers na casa onde seu ex-marido a traiu 14 vezes”, informou a mídia.

A própria cantora comentou sobre o projeto, citando sua vida pessoal como inspiração para a faixa.

“Com ‘River’ foi um momento da minha vida em que eu estava passando por muita coisa emocional e pessoalmente”, declarou Cyrus.

“Todas as minhas canções evoluem. Elas podem começar com algo como um problema, que parece uma chuva torrencial, que nunca para de chover e, de repente, começa a chover como amor.

“Às vezes a gente precisa de um hit dance, quer dizer, eles não querem que eu fale sobre o fato de que a música é sobre…”

No entanto, eles apenas censuraram a última palavra desta frase, deixando claro sobre o que ‘River’ é oficialmente.

Pode ser dedicado ao atual parceiro de Miley Cyrus

Aparentemente, esta nova música pode ser voltada para Miley Cyrus‘ namorado atual, Maxx Morando. Em dezembro de 2021, o relacionamento deles foi anunciado e a letra contém mensagens que podem ser direcionadas ao músico.

“Não consigo parar de pensar ultimamente que você pode ter a honra de ter meus bebês. Espero que tenham seus olhos e esse sorriso torto, eu era um deserto antes de te conhecer, estava em uma seca”, são alguns dos versos que poderiam ser dirigidos a Morando.

Embora também se possa interpretar o deserto e a seca como uma metáfora de como ela se sentiu vazia quando seu casamento acabou.

Letra completa de ‘River’ de Miley Cyrus

Eu tenho um vestido novo só para conhecê-lo no centro

Você vai me levar pelo parque só para exibi-lo?

Eu posso puxar meu cabelo para trás daquele jeito apertado que você gosta

Se você me envolver em seus braços e nunca parar

O coração bate tão alto que está me afogando

Vivendo em uma chuva de abril

Você está derramando, baby, me afogue

Ooh-ooh-ooh, você é como um rio

Ooh-ooh-ooh, você é como um rio

Ooh-ooh-ooh, você continua para sempre

Você é como um rio

Soprando bolhas no banho, não consigo parar de pensar ultimamente

Você poderia ser o único, ter a honra de meus bebês

Espero que eles tenham seus olhos e aquele sorriso torto

Era um deserto antes de te conhecer, eu estava em uma seca

O coração bate tão alto que está me afogando

Vivendo em uma chuva de abril

Você está derramando, baby, me afogue

Ooh-ooh-ooh, você é como um rio

Ooh-ooh-ooh, você é como um rio

Ooh-ooh-ooh, você continua para sempre

Você é como um rio

Você nunca está secando, oh

Eu sinto você em todos os lugares

Seu rosto está todo no meu cabelo

Coberto em seu suor

Isso me excita que você se importa, baby

Seu amor flui como um rio

Você é como um rio (isso é o que você é)

Você é como um rio (isso é o que você é)

Você é como um rio (isso é o que você é)

Você é como um rio

Você é como um rio

O coração bate tão alto que está me afogando

É como um rio

Vivendo em uma chuva de abril

Você continua para sempre

Você está derramando, baby, me afogue

Você é como um rio