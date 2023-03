Milwaukee Bucks derrota o Magic 139-117 e estende a sequência de vitórias para 16 jogos

Giannis Antetokounmpo quer garantir que o Milwaukee Bucks não dependa muito do arremesso de 3 pontos.

Mas por uma noite, o dólares mostrou o quão perigoso eles podem ser de longa distância ao estender a mais longa sequência de vitórias na NBA nesta temporada.

Antetokounmpo marcou 31 pontos e o líder da NBA dólares acertou 26 arremessos de 3 pontos, o recorde da temporada, na vitória por 139 a 117 sobre o Orlando Magic na noite de quarta-feira pela 16ª vitória consecutiva.

“Faz parte do nosso jogo, mas não é o nosso único jogo”, disse Antetokounmpo. “Não podemos nos apaixonar e confiar em nosso arremesso de 3 pontos. Quando entra, é um bônus. É uma vantagem.”

Entrava cedo e muitas vezes contra orlando.

O Bucks acertou 26 de 56 na faixa de 3 pontos. Grayson Allen, AJ Green, Joe Ingles e Brook Lopez acertaram quatro bolas de três pontos cada. Antetokounmpo e Pat Connaughton adicionados três cada.

“Eu nem percebi que acertamos tantos 3’s”, disse lopez, que marcou 18 pontos e acertou 4 de 5 de fora do arco. “Eu sabia que acertamos muito, mas são muitos 3s.”

A sequência de vitórias de Milwaukee é a mais longa da NBA desde que o Phoenix Suns venceu por 18 vezes seguidas no início da última temporada. A corrida do Bucks é a mais longa desde que venceu 18 seguidas na temporada 2019-20.

O recorde da franquia do Bucks para vitórias consecutivas veio na temporada do campeonato de 1970-71, quando conquistou 20 vitórias consecutivas.

“Essa é uma equipe que está rolando agora”, Magia treinador Jamahl Mosley disse. “Eles estão jogando em alto nível.”

milwaukee não perde desde 21 de janeiro, quando caiu por 114 a 102 em Cleveland. O Bucks não perde um jogo em que Antetokounmpo joga desde 6 de janeiro contra o Charlotte.

O Bucks também venceu seus últimos 13 confrontos com o Magic.

Orlando quebrou a seqüência de nove vitórias consecutivas do Boston Celtics em 23 de janeiro e encerrou a seqüência de sete vitórias consecutivas do Philadelphia 76ers em 30 de janeiro, mas o Magic não conseguiu parar o Bucks.

Antetokounmpo acertou 10 de 14 no geral, 3 de 4 na faixa de 3 pontos e 8 de 10 na linha. O duas vezes MVP também teve sete rebotes e seis assistências.

Jrue Holiday fez 23 pontos e nove assistências para o Bucks. Brook Lopez marcou 18 e Ingles 16.

“Conversamos muito sobre a profundidade de nossos chutes, a qualidade de nossos chutes”, disse o técnico do Bucks, Mike Budenholzer. “Parecia que muitos deles pegaram uma onda quente esta noite.”

Cole Anthony, do Orlando, marcou 28 pontos, o melhor da temporada. Markelle Fultz acrescentou 21, Wendell Carter Jr. 19 e Franz Wagner 18. Carter também teve 10 rebotes.

TIP-INS

Magic: Jonathan Isaac (estiramento no tendão da coxa direita/adutor) perdeu o terceiro jogo consecutivo. … Orlando acertou 6 de 12 em tentativas de 3 pontos no primeiro tempo, mas acertou 3 de 21 além do arco no resto do jogo. … Paolo Banchero acertou apenas 4 de 13 no geral. Banchero terminou com nove pontos, sete rebotes e cinco assistências.

Bucks: O Bucks solicitou renúncias a Sandro Mamukelashvili antes do jogo. O atacante de 1,80 metro apareceu em 65 jogos combinados para o Bucks nas duas últimas temporadas, depois que eles o selecionaram em Seton Hall na segunda rodada do draft de 2021. … O Bucks descansou Khris Middleton na segunda noite de um contra-ataque enquanto monitorava o joelho direito que o levou a perder 19 jogos consecutivos no início desta temporada. …. Wesley Matthews perdeu o quarto jogo consecutivo com uma distensão na panturrilha direita.

A SEGUIR

Magic: Em Charlotte na sexta-feira para fechar uma viagem de três jogos. O Magic está 2-1 contra o Hornets nesta temporada.

Bucks: receba o Philadelphia 76ers no sábado. O Bucks dividiu dois confrontos nesta temporada, ambos na Filadélfia. O Bucks venceu por 90-88 em 20 de outubro e perdeu por 110-102 em 1º de novembro.