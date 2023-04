Minerva Foods abre 31 vagas de emprego pelo país

A Minerva Foods é uma empresa especializada na produção e comercialização de mercadorias relacionadas à indústria de carne no país. Atualmente, a corporação opera através de 32 unidades industriais, além de possuir 14 centros de distribuição e mais de 10 escritórios internacionais. A seguir, confira os carros disponíveis na companhia.

Minerva Foods anuncia novas oportunidades no Brasil

A Minerva Foods é uma empresa bastante conhecida pelos seus produtos alimentícios dentro do Brasil. Neste momento, a corporação opera em diversos países ao redor do mundo, além do Brasil, incluindo Argentina, Chile, China, Austrália e Inglaterra.

Para conseguir trabalhar na comercialização de seus produtos para clientes de todo o planeta, a Minerva conta com 14 centros de distribuição, além de 32 unidades industriais e mais de 10 escritórios no exterior.

Há pouco tempo, novos cargos de emprego ficaram disponíveis dentro da empresa. Confira, a seguir.

Advogado Jr – São Paulo / SP;







Vendedor Externo – Brasília / DF;







Coordenador Administrativo – José Bonifácio / SP;







Assistente de Escrita Fiscal – Barretos / SP;







Supervisor de Vendas – Zona da Mata / MG;







Vendedor Interno – São Paulo / SP;







Líder de Embarque – Espírito Santo;







Analista de Pesquisa – Barretos / SP;







Supervisor de Transporte – Barretos / SP.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Como se candidatar

A Minerva Foods está sempre procurando novos colaboradores para preencher cargos dentro de suas unidades. Para anunciar aos interessados, a rede utiliza seu canal de recrutamento, que pode ser acessado pelos aparelhos eletrônicos.

Para se candidatar, os profissionais precisam entrar no site 123empregos e enviar seu currículo para análise interna do RH.

Encontre a oportunidade de emprego com carteira assinada disponível em uma das grandes empresas brasileiras, acompanhando diariamente as atualizações e conteúdos do Notícias Concursos. Participe dos processos seletivos de recrutamento através dos sites mencionados.