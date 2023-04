Minha Casa Minha Vida: vale a pena comprar imóvel na planta?

As inscrições para o Minha Casa Minha Vida 2023 estão oficialmente abertas. Quem deseja comprar seu imóvel através do programa com juros mais baixos e subsídio federal já pode ir até a Caixa Federal ou a prefeitura de sua cidade.

O Minha Casa Minha Vida tem o objetivo de facilitar a compra da casa própria a um preço acessível, através da facilidade de parcelamento do valor total do imóvel, e subsídios do governo às famílias enquadradas como de baixa renda.

O programa também incluirá opções de locação social, aquisição de imóveis urbanos usados e soluções habitacionais para famílias em situação de rua.

A compra de imóveis na planta também é uma das opções disponíveis no programa. Para isso, basta que tanto o comprador como o empreendimento atendam a alguns requisitos.

Mas quais são as vantagens de comprar um imóvel na planta pelo Minha Casa Minha Vida?

Saiba agora o que você tem a ganhar com essa aquisição, e quais cuidados tomar para fechar negócio livre de problemas. Vamos lá!

Vantagens de comprar apartamento na planta

Os imóveis na planta têm diversas vantagens em relação aos imóveis prontos. Saiba mais logo abaixo.

Menos preocupações

Quando você adquire um imóvel já pronto, deve verificar uma série de coisas, como a instalação elétrica e hidráulica, vazamentos, rachaduras nas paredes, estrutura da propriedade, documentação e outras questões.

Já quando o imóvel é novo tudo fica mais fácil, pois é possível questionar a construtora sobre quais serão os materiais utilizados na obra, e acompanhar se tudo está sendo feito com qualidade.

Acompanhando toda a evolução de seu futuro lar, é menos provável que tenha surpresas desagradáveis.

Valorização até a data da entrega

É normal que o imóvel na planta comece com um valor estipulado, mas, conforme o bairro vai crescendo ou o setor imobiliário se aquece, ele fica cada vez mais valorizado.



Você também pode gostar:

É possível personalizar

Algumas construtoras permitem que sejam escolhidos o piso, a instalação de bancadas e, até mesmo, a realização de alterações na planta, contanto que eles consigam ser encaixados no projeto.

Valores mais acessíveis e facilidades no pagamento

Como o imóvel ainda está sendo construído, os valores tendem a ser menores. O comprador pode conseguir um bom desconto, além de facilidades para realizar o pagamento.

Tempo para planejar a mudança com calma

Mudar-se é algo que requer bastante planejamento. Comprando o imóvel na planta, você terá mais tempo de verificar questões como o transporte para o trabalho e a transferência de escola das crianças.

Possibilidade de usar o programa Minha Casa Minha Vida

O programa Minha Casa Minha Vida possibilita o financiamento do valor do imóvel com taxas de juros bem abaixo do mercado. Você realmente pode economizar muito ao comprar uma propriedade na planta.

Mas primeiro, é preciso ver se você se enquadra nos critérios exigidos.

Quem pode participar do Minha Casa, Minha Vida?

O Minha Casa Minha Vida é destinado para famílias que tenham renda bruta familiar de até R$ 8 mil por mês em áreas urbanas ou renda bruta familiar anual de até R$ 96 mil em áreas rurais. Veja abaixo a divisão de faixas, com base na renda:

Faixa Urbano 1: renda bruta familiar mensal até R$ 2.640;

Faixa Urbano 2: renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 a R$ 4,4 mil;

Faixa Urbano 3: renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 a R$ 8 mil.

Já no caso das famílias residentes em áreas rurais, as faixas são as seguintes:

Faixa Rural 1: renda bruta familiar anual até R$ 31.680;

Faixa Rural 2: renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52,8 mil;

Faixa Rural 3: renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96 mil.

Pelo menos 50% das unidades do programa serão reservadas e destinadas para as famílias da faixa 1, como informou o governo federal.

Atendidas essas exigências, e comprovado o direito a participar do Programa, é só fechar negócio e esperar a entrega do futuro lar.

Imóveis na planta: qual é o valor máximo?

Para financiar na planta pelo Minha Casa Minha Vida, o imóvel deve estar dentro do limite máximo estabelecido pelo Programa.

Em áreas urbanas, o valor subiu de R$ 96 mil para R$ 140 mil. Já para unidades construídas em áreas rurais, o valor máximo passou de R$ 36,6 mil para R$ 60 mil.

Essa alteração no teto máximo de valor dos imóveis dará chance para mais famílias realizarem o sonho da casa própria.

O novo limite máximo está mais próximo da realidade dos imóveis comercializados atualmente.

O mercado imobiliário no Brasil, apesar de bastante diverso e variar de acordo com as diferentes regiões, apresentou um crescimento gradual e constante.

O Sistema Nacional de Pesquisa e Índices da Construção Civil (SINAPI) constatou que o aumento do custo de construção do metro quadrado em 2022 foi maior que o dobro do teto da meta de inflação (o centro da meta era 3,5%).

Atente-se aos valores máximos na compra de imóveis na planta

Uma das condições às quais você deve prestar muita atenção é que imóveis em construção estão sujeitos à variação de preço, podendo apresentar valorização entre o início do empreendimento até a ocasião da entrega das unidades.

Em geral, os apartamentos na planta costumam valorizar entre 15% e 40% durante o período de construção. Isso porque, além da movimentação do mercado, um dos principais componentes da valorização na planta é o reajuste pelo INCC (Índice Nacional de Custo de Construção).

Se o valor do imóvel ultrapassar o limite estabelecido pelo programa, deixa de se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, portanto, seu financiamento junto ao banco precisará ter condições diferentes.

Documentação exigida pela Caixa para a compra de imóvel na planta

Os participantes do Minha Casa Minha Vida podem fazer o contrato de forma individual, por meio de construtora ou ainda por uma entidade organizadora, se unidade vinculada a um empreendimento financiado pela CAIXA.

É possível fazer a simulação para saber quanto você poderá investir e entregar a documentação.

Para imóveis na planta, a Caixa exige estes documentos:

projeto da construção aprovado;

alvará de construção;

matrícula da obra no INSS;

memorial descritivo da construção;

anotação de responsabilidade técnica (ART);

orçamento;

declaração de esgoto e elétrica;

dados do responsável técnico pela construção.