Ministro tem BOAS NOTÍCIAS para segurados do INSS

O ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, anunciou que alguns critérios da aposentadoria por invalidez e do auxílio-doença, concedidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), podem ser revistos. Com a Reforma da Previdência em 2019, os benefícios por incapacidade não são pagos integralmente, o que significa que é repassado apenas um percentual da média de contribuição.

Neste sentido, o chefe da pasta quer revisar esta regra e possibilitar que os segurados recebam um benefício maior, proporcional a sua contribuição. Além disso, durante o mandato do presidente Lula, as filas para realização da perícia médica devem ser reduzidas. De acordo com Lupi, são mais de 500 mil pessoas esperando passar pelo procedimento da autarquia.

Redução na fila da perícia médica

De acordo com a declaração do ministro, a medida será iniciada no mês de março na região Nordeste, que possui a maior demanda. A intenção é enviar vários peritos aos determinados locais por uma semana para acelerar o procedimento de análise. Com isso, espera-se que a fila seja reduzida e que o tempo de espera diminua para 45 dias.

“Essa hoje é minha maior fila. São mais de 500 mil que estão aguardando. Vou enquadrar ela. Até dezembro estará em 45 dias. Até dezembro não quero ninguém fora do prazo máximo”, afirmou Lupi.

“Estamos organizando [o mutirão]. A secretaria que cuida dessa área, da perícia médica, já está trabalhando nisso. Acho que no máximo em março eu começo a executar por região. Por exemplo: o ABC é uma região de São Paulo e durante uma semana vão 50 médicos peritos com toda equipe. Isso limpa a fila e depois já está na normalidade”, explica o ministro.

Porém, ao que tudo indica, será necessário contratar mais funcionários. “O número de funcionários da previdência social hoje em dia é muito reduzido, então, por mais que analisem, é uma análise ruim”, disse Débora Gomes, advogada e coordenadora do Instituto Brasileiro Previdenciário.

Como agendar uma perícia médica?

Neste sentido, para realizar o agendamento da perícia médica do INSS por meio do aplicativo, é necessário seguir as instruções abaixo:

Acessar o site ou aplicativo Meu INSS (disponível para Android e iOS); Clicar em “Agendar Perícia” Clicar em “Novo Requerimento”; Escolher entre “Perícia Inicial” caso seja a primeira vez, ou “Perícia de Prorrogação” caso já receba o benefício; Seguir as orientações indicadas; Informar os dados para concluir o seu pedido.

Também é possível agendar a perícia pelo telefone 135.

Como acompanhar o pedido?

Para acompanhar e receber a resposta do seu processo, siga os passos abaixo:

Entre no Meu INSS; Clique no botão “Consultar pedidos”; Encontre seu processo na lista; Se quiser ver mais detalhes, clique em “detalhar”.

Consulta ao benefício do INSS

O segurado poderá consultar informações sobre o seu salário das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também existe opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).