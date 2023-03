ministro traz IMPORTANTE aviso aos trabalhadores

O saque aniversário do FGTS foi criado no governo Bolsonaro, durante a pandemia, para ajudar os trabalhadores em momento de crise econômica.

Nesse sentido, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que irá apresentar ao Congresso Nacional possibilidades de alterar a lei que libera esse pagamento.

O saque aniversário do FGTS é uma modalidade opcional, que permite ao trabalhador retirar, anualmente, parte do dinheiro disponível no fundo, no mês correspondente ao seu aniversário.

No entanto, ao aderir ao saque, o trabalhador não consegue mais retirar integralmente o valor do FGTS em caso de demissão.

“Não posso afirmar o que será exatamente porque estaria substituindo o parlamento. Vamos oferecer possibilidades, alternativas. É uma lei estabelecida e vamos oferecer ao parlamento possibilidades de mudança drástica em relação a isso, até a possibilidade de acabar, mas depende do Congresso”, afirmou Marinho durante almoço com empresários e congressistas.

Ainda durante o almoço, o ministro do Trabalho afirmou que recebeu diversas reclamações por parte dos trabalhadores.

Segundo ele, as principais são de que após aderir ao saque aniversário, não conseguiam mais resgatar o dinheiro do FGTS após demissão.

Como antecipar o saque-aniversário do FGTS

O banco digital Digio lançou uma campanha de antecipação do saque-aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Dessa forma, o Digio antecipa saque-aniversário do FGTS equivalentes a um empréstimo. Como resultado, os trabalhadores podem solicitar crédito a qualquer momento, em vez de esperar até o mês de aniversário para realizar a contratação.

Todos os usuários que tiverem direito ao saque de aniversário e forem correntistas do Digio receberão os créditos, mesmo que estejam negativados.

Na modalidade empréstimo, usuários maiores de 18 anos e com saldo disponível de, no mínimo, R$ 400 no FGTS podem obter crédito e ter o dinheiro depositado em sua conta em até um dia útil após a aprovação do pedido.

Vale destacar que, por se tratar de um adiantamento na forma de empréstimo, os juros mensais do banco digital chegam a 1,99%, onde as parcelas do empréstimo são debitadas anualmente e automática da conta do FGTS.

Pagamento do saque-aniversário em março

Os trabalhadores brasileiros, nascidos no mês de março, já podem aderir ao saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) desde o dia 1º deste mês.

Dessa forma, o trabalhador tem até o final do mês para aderir à modalidade, através da qual é possível retirar uma parte do saldo disponível no fundo.

Essa modalidade de saque do FGTS pode ser muito vantajosa caso o trabalhador esteja passando por alguma dificuldade econômica, e precise de um dinheiro a mais na conta.

No entanto, ao aderir ao saque-aniversário, a pessoa fica impossibilitada de retirar o valor integral do fundo em caso de demissão. Sendo assim, é importante tomar cuidado.

Apesar disso, o trabalhador ainda tem acesso à multa rescisória para o caso de demissão sem justa causa, que é de 40% sobre o valor depositado pelo empregador.

Além disso, também é possível realizar o saque do FGTS para aposentadoria, compra da casa própria ou para casos de doenças graves.