Missed Fists: Ash Mashreghi faz o oponente pagar por falso toque de luva com nocaute desagradável

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Aqui na sede da Missed Fists, somos conhecidos defensores de fazer o que for preciso para vencer nos esportes de combate. Você não apenas está trabalhando ativamente para não ter seu bloqueio derrubado ou um membro quebrado, mas também está lutando para dobrar seu salário, então quem pode invejar alguém por uma cutucada “acidental” no olho ou algum agarramento liberal da cerca.

Dito isso, se há uma manobra atrevida que não posso tolerar, é o falso toque de luva. Não é que seja um truque particularmente perigoso, mas se você não quiser tocar nas luvas, basta dar um pequeno aceno ao seu oponente no início da luta e então você pode usar o Masvidal completo para o conteúdo do seu coração.

Nosso primeiro clipe desta semana mostra os perigos de fingir o toque de luva e a melhor forma de lidar com a situação se você estiver do lado oposto de uma.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissões

Ash Mashreghi vs. Sinagoga Dario

Ali Wasuk vs. Mitch Strazzella

Jared Revel vs. Jesse Taylor



Eu acho que a primeira pergunta aqui, realmente, é que tipo de estratégia é essa de um toque de luva falso?

Esse é Dario Sinagoga com a astúcia e ele nem conseguiu o valor do seu dinheiro, optando pelo que parecia ser uma tentativa de conquista? Ele estava tentando surpreender Ash Mashregi com ganchos duplos? Certamente, não foi uma tentativa real de queda.

Independentemente disso, Mashregi teve o ataque único observado, facilmente ignorando Sinagoga antes de disparar mão direita após mão direita para a paralisação. Justiça. Servido.

Esse é definitivamente um dos melhores exemplos de chicana de toque de luva dando errado, embora nada jamais supere Jonathan Harris fumando Kenneth Fuller.

Em outra ação do Battlefield Fight League 76 (já disponível no UFC Fight Pass) em Vancouver, British Columbia, Ali Wasuk acertou um belo triângulo sobre Mitch Strazzella.

Quando você prende uma perna enquanto trabalha um triângulo, isso sempre vai lhe render pontos extras no meu cartão.

O evento principal viu o veterano canadense Jared Revel se recuperar de derrotas consecutivas no LFA ao defender com sucesso seu título dos médios do BFL com uma finalização no primeiro round de Jesse Taylor.

Grande vitória para Revel e também apenas uma atualização para todos vocês que se perguntam o que Jesse Taylor está fazendo atualmente.

Nyamjargal Tumendemberel vs. Masayuki Watanabe

Nobuyoshi Nakatsukasa vs. Adrian Jay Gemar



Vamos voltar alguns dias e viajar alguns milhares de quilômetros até o Japão, onde a promoção GLADIATOR realizou um evento em Osaka no último sábado (replay gratuito disponível no YouTube).

Nyamjargal Tumendemberel continua a destruir o cenário regional da Ásia, já que precisou de apenas sete segundos para enfrentar o veterano de 28 lutas, Masayuki Watanabe.

Nyamjargal Tumendemberel (6-0) flyweight da Mongólia acaba de ganhar o campeonato Gladiator flyweight no Japão por 5 segundos KO Nyamjargal é o melhor lutador da Mongólia e um dos melhores prospectos peso mosca do mundo e está pronto para o próximo passo pic.twitter.com/rjhjcvUEu2 —Brian Dugan (@BrianDuganMMA) 26 de março de 2023

Isso é 6-0 agora para o peso mosca de 25 anos, tudo por finalização, e ele adiciona outro cinturão brilhante à sua coleção depois de ganhar um título na Mongólia em novembro passado.

Duas lutas antes, Nobuyoshi Nakatsukasa marcou a finalização da noite com uma chave de calcanhar em Adrian Jay Gemar.

Gemear parecia não ter ideia de como lutar contra aquela chave de perna, então vou dizer que ele fez a decisão certa de bater o mais rápido possível.

Você pode ter perdido o pontapé inicial da filial europeia do PFL no último sábado, que contou com alguns jogadores promissores que poderiam ser os principais jogadores da liga nos próximos anos.

A luta principal contou com a vitória do meio-pesado Simeon Powell com um triângulo de braço que eliminou Mohamed Amine na campainha.

Bom reconhecimento por Marc Goddard para ver que Amine estava completamente desaparecido e acenar para a luta ali mesmo.

O PFL fez um ótimo trabalho trazendo Powell, de 24 anos, primeiro apresentando-o na Challenger Series e depois competindo em duas lutas no ano passado que ele venceu por nocaute. Agora, ele é o favorito para vencer o torneio europeu, que vem com um prêmio de $ 100.000 e potencialmente uma vaga na temporada 2024 da PFL.

O mesmo pode ser dito do peso mosca Dakota Ditcheva, de 24 anos, que também estava 2–0 nas lutas do PFL antes de enfrentar Malin Hermansson no PFL Europe 1. Ditcheva melhorou para 8–0 com a primeira vitória por finalização de sua carreira.

Para saber mais sobre Ditcheva, confira sua aparição recente no A Hora do MMA.

O peso-galo Louis Lee Scott ainda não faz parte de nenhum torneio do PFL, até onde eu sei, mas o jovem de 23 anos está firmemente no radar da liga depois desse espetacular nocaute de 21 segundos.

Isso foi apenas prática de tiro ao alvo.

PFL Europe 1 está disponível para replay no DAZN.

Hernán Rodrigues vs. David Montano

Descendo um pouco mais na escala de perspectivas, temos o peso-mosca colombiano Hernan Rodriguez desfrutando de uma sólida estreia profissional no Empire MMA 4 em Bogotá.

Isso aumentou! David Montano estava circulando para longe e então Rodriguez casualmente deu um chute na cabeça que respingou nele.

Hunter May x Denis Hickey

Depois, há o meio-médio amador Hunter May, que provavelmente se tornará um profissional depois de melhorar para 3-0 competindo pelo Maverick MMA na Pensilvânia.

O jovem de 25 anos mandou uma bomba absoluta pelo cano que deixou Denis Hickey arrasado. Poucos amadores vão querer se inscrever para enfrentar maio depois disso, imagino.

​​Vinicius Alves vs. Erick Castro

Julio Pereira vs. Alexandre Castro

Elora Dana vs. Andreyna Rocha



O Jungle Fight vem produzindo destaques absurdamente maldosos recentemente e o card do último domingo em Manaus não foi exceção.

Aqui está Vinicius Alves e Erick Castro travando um clássico duelo “primeiro a morrer, perde”.

Castro perdeu. Grande momento.

Na verdade, tivemos nocautes consecutivos de Castro no card, quando Julio Pereira quebrou uma joelhada voadora para preparar essa finalização perversa de Alexandre Castro.

No co-main event, Elora Dana conquistou o cinturão vago dos moscas com uma bela finalização de Andreyna Rocha no armlock no primeiro round.

Dana está com 5 a 0 agora, com três vitórias por finalização. Devemos vê-la no Contender Series em breve, então Dana, ligue para Dana!

Jhonata Silva x Stipe Brcic

Sam Kelly vs. Pav Sahota

Ander Sanchez x Ryan Hewitt

Junior Cortez x Elijah Smith

Carlton menos contra Dimitre Ivy



Voltamos aos confins confortáveis ​​do UFC Fight Pass para mais algumas das melhores finalizações da semana, começando com o Cage Warriors 151 em Londres, onde Jhonata Silva acabou de enfrentar Stipe Brcic antes de finalizá-lo com uma joelhada.

Sam Kelly abriu a cortina para este cartão e, em seguida, fechou-a rapidamente, pois precisava de apenas 11 segundos para socar Pav Sahota.

E na segunda luta da noite, Ander Sanchez foi atrás do dinheiro e dos prêmios fabulosos e foi recompensado com uma chave de calcanhar.

Submissão sobre a posição o dia todo!

No Fury FC 76 em San Antonio, Junior Cortez quase mandou o traseiro de Elijah Smith para a chaleira com um tijolo na mão direita.

Em seguida, tivemos o ex-peso meio-médio do UFC Carlton Minus (agora competindo com 145 libras) marcando um nocaute deliciosamente desajeitado com o gancho de esquerda em Dimitre Ivy para se colocar em sua primeira sequência de vitórias desde 2018.

Sabe, acho que algo mais controverso aconteceu neste evento do Fury FC, mas não consigo me lembrar. Bem, tenho certeza de que não foi uma das aventuras mais angustiantes na arbitragem que já vimos ou algo assim.

