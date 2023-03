Missed Fists: Bojan Velickovic sobrevive a um knockdown duplo e imediatamente vence por finalização

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Com o evento UFC 285 da semana passada dominando as manchetes, fizemos uma breve pausa na sede do Missed Fists, mas voltamos esta semana com a violência saudável que você espera.

Então, sem mais delongas, vamos voltar à ação, começando com uma das cenas mais raras do MMA: o nocaute duplo.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por carregar muitos dos clipes que você vê aqui. Siga-os e participe do Patreon, se puder.)

O veterano do UFC Bojan Velickovic não teve muita sorte com os torneios PFL, mas sua experiência no Oktagon já foi abençoada com boa sorte. Em um evento em Ostrava, na República Tcheca, Velickovic sobreviveu a este nocaute duplo contra o veterinário do KSW Ion Surdu e de alguma forma teve os meios para atacar imediatamente para uma finalização no primeiro round.

Surdu nunca havia batido em uma luta antes, então é justo que sua primeira derrota por finalização seja por meio de um dos clubes e reservas mais estranhos que você já viu.

Com a vitória, Velickovic avança para as quartas de final do torneio meio-médio do Oktagon para enfrentar Christian Jungwirth no Oktagon 44 em Oberhausen, Alemanha. O campeão do torneio embolsou um milhão de euros.

Yuito Yanagawa x Kazuki Morii

Eu estava hesitante até mesmo em incluir este slam porque é muito desagradável, mas então me lembrei que esta é a vida que escolhemos. Então, com esse aviso em mente…

O corpo de Kazuki Morii acabou de se contorcer da pior maneira no ar quando Yuito Yanagawa o levou para um passeio em um evento Pancrase em Tóquio. Suponho que seja parcialmente culpa de Morii por enfiar a cabeça para dentro, mas se ele não o fizesse, provavelmente teria terminado com Yanagawa batendo em seu rosto. Não houve realmente nenhum resultado positivo uma vez que ele estava fora de seus pés assim. Orações para Morii.

Já Yanagawa, o peso-pena de 22 anos, ele melhorou para 3 a 0 como profissional, com todas as suas vitórias por nocaute ou finalização. Parece ser um sujeito legal o suficiente também:

Jesus Herrera vs. anjo escobar

Quando você tem um knockdown duplo e um slam que pode alterar sua carreira, às vezes uma vantagem em potencial é enterrada, e foi isso que aconteceu aqui quando Jesus Herreras acertou talvez o contra-ataque mais difícil da história da humanidade no Fusion FC 58 em Lima, Peru.

Fechamento da noite no FFC 58 ontem. Jesus Herreras nocauteou Angel Escobar com um contra-gancho de esquerda desagradável. Absolutamente plano. pic.twitter.com/9z0ZFglYtl — caposa (@Recorder_Hitman) 3 de março de 2023

Ele até carrega o canhão de mão depois e dispara um tiro extra para comemorar. Tão mau.

Ibrahim Mané contra Leonardo Damiani

Pauline Begai Vs. Carlos Cainan

Aboubakar Younousov x Luke Niall



Na terra do UFC Fight Pass, tivemos o Ares FC 13 em Paris ontem e as finalizações foram abundantes.

No co-evento principal, Ibrahim Mane fez Leonardo Damiani pagar por circular na direção errada, acertando um chute alto na cabeça de Damiani.

Precisa do câmera lenta para apreciar totalmente aquele, veio do nada.

Paulin Begai também mostrou a agilidade, mas a finalização veio no corpo, aproveitando o descuido defensivo de Carlos Cainan.

Cainan estava basicamente dizendo: “O que você vai fazer, me chutar?” E então ele foi chutado com muita, muita força no meio. Não faço ideia do que estava acontecendo com o árbitro depois, mas Begai não poderia ter lidado melhor com a situação ao seguir com bips e boops para o lado de Cainan para a paralisação superficial.

Aboubakar Younousov nos deu a nossa finalização mais bonita da semana, precisando de menos de 30 segundos para derrubar Luke Niall e agarrar um braço que estava maduro demais para ser pego.

O tempo oficial da paralisação foi de 27 segundos para o primeiro round, mas vale conferir essa luta de ponta a ponta para dar uma olhada em Younousov. O peso-galo de 23 anos está confiante pra caramba e já conquistou várias finalizações no primeiro round ao longo de sua breve carreira amadora e profissional. São duas finalizações em menos de uma rodada para Younousov em duas partidas pelo Ares FC.

Bernardo Sopai vs. Julien Lopes

Mais uma perspectiva para ficar de olho é Bernardo Sopai, do Fight Club Rush. O jovem de 22 anos não perdeu tempo fazendo uma declaração em sua primeira defesa do título galo da promoção sueca ao derrotar o desafiante Julien Lopez em apenas 20 segundos.

Sopai melhorou para 10-2 como profissional e, mais importante, ganhou nosso prêmio Humpty Dumpty Fall of the Week (sim, isso aconteceu há mais de uma semana. Deixe-me em paz).

Genil Francisco vs. Shamil Magomedov

Nosso prêmio “Chame uma ambulância, mas não para mim” vai para Genil Francisco, que conquistou uma vitória incrível por finalização no UAE Warriors 36, que aconteceu no Fight Island Yas Island em Abu Dhabi.

Francisco não se assustou e aproveitou a pressão de Shamil Magomedov para escapar de um estrangulamento e cair nas costas de Magomedov. Ele então deu um estrangulamento antes que Magomedov percebesse o que estava acontecendo e colocou o durão russo para dormir.

Sempre que você enviar alguém com “-magomedov” em algum lugar em seu nome, você ganha pontos de bônus em meu livro.

Enoque Oliveira vs. Matheus Lopes

Aumente os fones de ouvido.

Ou talvez eu devesse ter avisado você para recusá-los.

Enoque Oliveira viu a tentativa de chute na cabeça de Matheus Lopes e levantou mil com essa finalização que vai ecoar nos meus ouvidos durante o recesso de março. O que é realmente assustador é que muitas vezes você ouve esse tipo de som quando é uma canela batendo no crânio, mas isso foi um trovão no queixo.

Se esse puro horror abrir seu apetite para mais, você pode assistir à íntegra do Lion Fights MMA 10 gratuitamente no YouTube.

Enquete Qual foi o momento mais memorável do Missed Fists esta semana? 0% O duplo knockdown para finalização de Bojan Velickovic (0 votos)

0% Yuito Yanagawa despeja um homem na cabeça (0 votos)

0% O gancho de esquerda perfeito de Jesus Herreras (0 votos)

0% Bernardo Sopai vence Julien Lopez (0 votos)

0% Estrangulamento de volta de Genil Francisco (0 votos)

0% Outro (deixe um comentário abaixo) (0 votos)

0 votos no total



Vote agora



Se você souber de uma luta ou evento recente que acha que pode ter passado despercebido, ou de uma promoção que precisa de atenção, informe-nos no Twitter — @AlexanderKLee — usando a hashtag #MissedFists.