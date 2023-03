Missed Fists: Rampage Jackson e Bob Sapp treinam para a luta ‘Siamese Twin’ no Fight Circus 6

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos as lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados, onde parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Estamos à beira de nosso segundo pay-per-view do UFC em três semanas, um trecho que encerra o que deve ser um dos primeiros quartos mais memoráveis ​​da promoção (Um novo campeão meio-pesado é coroado do nada! Makhachev contra Volkanovski! Shevchenko perde! Jones está de volta!), mas o último dia de março promete nos trazer a luta mais importante de 2023 até agora.

É isso mesmo, Fight Circus está de volta em 31 de março e na semana passada tivemos uma prévia incrível do evento principal. Veja você mesmo abaixo.

Sempre pareceu o destino que Quinton “Rampage” Jackson e Bob Sapp dividiriam um palco de esportes de combate algum dia, embora poucos pudessem imaginar que seria como companheiros de equipe e ninguém teria imaginado que seria em uma Siamese Twin Fight.

Adivinhando que seus caminhos se cruzariam no Fight Circus? Isso foi mais próximo de -100.000 chances.

O Full Metal Dojo lançou um breve e hilário clipe do treinamento de Jackson e Sapp antes de lançar o trailer completo, cheio do humor irreverente do Fight Circus que todos conhecemos e amamos.

Dê uma olhada:

Novo trailer É a história do azarão de Sloppy Balboa enfrentando o maior lutador gêmeo siamês de todos os tempos. Fight Circus Vol.6: A ascensão ou queda de Sloppy Balboa ️ 31 de março

Ilusão Phuket

Ingressos à VENDA EM BREVE!!! pic.twitter.com/atAJlvS1fj — FMD ☣️ (@FullMetalDojo) 16 de março de 2023

“Isso é seriamente desaconselhável, por que Twopollo Ramsapp Creed faria isso?”

“Porque a América é a terra das oportunidades.”

“Então por que a luta está acontecendo na Tailândia?”

Coisas boas.

Twopollo Ramsapp Creed vs. Sloppy Balboa acontece em 31 de março ao vivo em fightcircus.tv.

Agora vamos aos destaques da semana. Dada a rapidez com que algumas dessas lutas terminaram, não deve demorar muito para superá-las, então você terá muito tempo para voltar e assistir ao trailer do Fight Circus 6 repetidamente.

Nikita Leshukov vs. Tayron Chavarro

Da Levels Fight League 8 em Amsterdã, Holanda:

Já vimos chutes tornados finalizarem lutadores quando eles se desviam na direção do poder do atacante, mas desta vez Tayron Chavarro fez a coisa certa ao desviar e ainda foi pego pela perna poderosa de Nikita Leshukov. Acho que o ground and pound depois não foi necessário porque parecia que o Chavarro já estava fora disso.

Leshukov melhorou para 2 a 0 como profissional com este jogo de 25 segundos, após um nocaute de 32 segundos em sua faz primeira apresentação em setembro passado. O meio-médio de 21 anos pode ter dificuldade em encontrar lutas daqui para frente.

Paulo Eduardo vs. Azizbek Norov

Se Leshukov teve o melhor nocaute nesta semana, então a melhor finalização vai para Pablo Eduardo, do Angel’s Fighting Championship.

Eu tive que repetir isso algumas vezes para descobrir o que aconteceu. Azizbek Norov recebe um chute de Eduardo, mas é vítima de uma chave de joelho impossivelmente rápida logo em seguida. Eduardo sobe para 3 a 0 com a vitória e agora soma duas vitórias seguidas no leglock.

Angel’s Fighting Championship 23 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Jonathan Ramsay x Emmanuel Suárez

Nosso Humpty Dumpty Fall of the Week é cortesia de Jonathan Ramsay e Emmanuel Suarez do Samourai MMA 5 em Laval, Quebec.

É uma direita na têmpora que fecha Suarez e o manda para o chão, com o pequeno empurrão de mão esquerda de Ramsay no rosto tornando a queda muito mais estranha. Essa é uma pausa difícil para Suarez, que provavelmente pensará duas vezes antes de correr com a cabeça e as mãos para baixo na próxima vez.

Bailey King contra Harrison Layne

Falando em tentativas de queda que deram errado, do Peak Fighting 27 em Frisco, Texas:

É difícil culpar muito Harrison Layne pelo que aconteceu aqui, pois esta é uma reação clássica levando ao desastre. Bailey King estava apenas iluminando-o na cabeça e no corpo e, quando viu Layne mudar de nível, deve ter sentido que o Natal chegou mais cedo. Isto é, se Papai Noel decidiu começar a dar joelhadas do Inferno no Natal.

Shanelle Dyer vs. Veronica Eszer

Parabéns à equipe Hexagone MMA por postar alguns excelentes destaques nas mídias sociais do show do fim de semana passado em Poitiers, França.

A melhor deve ser a inglesa Shanelle Dyer, encerrando sua estreia profissional com um belo nocaute com a cotovelada em Weronika Eszer.

Ela tem tudo isso. Ai.

Hexagone MMA 7 está disponível para replay no DAZN.

Kuae Fernandes x Kuae Fernandes Philip Douglas

Carlos Prates vs. Eduardo Ramon

Rodolfo Bellato contra Mateus Messaros

Luana Santos vs. Bartira Rodrigues

Jean Matsumoto x Marlon Basilio

Lucas Fernando vs. Jansey Silva



Eu seria negligente se não apresentasse o evento LFA 154 da última sexta-feira em São Paulo, Brasil, que contou com uma quantidade absurda de headhunting, e não apenas da variedade nocaute. Embora houvesse muitos nocautes.

Em primeiro lugar:

Isso é Kuae Fernandes enfrentando Felipe Douglas para cima e depois bagunçando ele (termo técnico) com um dos melhores chutes na cabeça do ano. No entanto, má forma nos ataques seguintes.

Talvez você preferisse Carlos Prates dizimar Eduardo Ramon?

Lá, Prates mostrou a técnica frequentemente negligenciada de derrubar seu oponente e depois *suspirar* deixá-lo se levantar para que você possa finalizá-lo em vez de pular sem entusiasmo para a guarda. O resultado? Grande vitória.

Rodolfo Bellato absolutamente congelou Mateus Messaros com esta joelhada antes de finalizar com o ground and pound.

Ele literalmente o congelou. O tempo parou para este homem. Por um doce segundo, ele ascendeu antes de ser trazido de volta à cruel realidade.

Lembra do que eu disse sobre haver mais de uma maneira de levar a cabeça de alguém para casa? Confira a guilhotina de Luana Santos sobre Bartira Rodrigues.

Eu estou supondo que Santos é um fã de Jon Jones porque isso foi direto da cartilha de Jones “sufoque Machida e depois faça alguns fãs”.

E acho que o Jean Matsumoto é torcedor do Santos porque três lutas depois ele deu uma guilhotina no Marlon Basilio e parecia que ele estava tentando abrir a tampa de um pote. Uma jarra humana.

É claro que, em uma noite repleta de finalizações com danos na cabeça, Lucas Fernando culminou com a conquista do título vago dos médios da LFA por meio de um golpe violento no corpo.

Acho que o Fernando não recebeu o memorando.

LFA 154 está disponível para replay no UFC Fight Pass.

