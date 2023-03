MJV disponibiliza VAGAS efetivas e home office

A MJV, consultoria global de tecnologia e inovação, promovendo soluções end-to-end, desde a ideação até a implementação de TI, unindo design, analytics e mindset ágil para pivotar negócios, está atrás de novos colaboradores. Dessa forma, antes de dar mais detalhes, conheça a lista de postos de trabalho vagos:

Agile Coach – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Analista de requisitos – São Paulo – SP – Efetivo;

DBA (Oracle) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

DBA SQL Server – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Gestor de Projetos – Trabalho Remoto – Efetivo;

Líder Técnico – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Arquiteta de Soluções – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Back-end – Trabalho Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Front-end (Angular) – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora Full Stack (Angular + Java) – Curitiba – PR e Remoto;

Pessoa Desenvolvedora Ionic – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora PowerCenter – Curitiba – PR e Remoto – Efetivo;

Project Management Office (PMO) – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Trainee Tester / QA – Curitiba – PR e Remoto – Trainee.

Mais sobre a MJV e como se candidatar

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a MJV, é válido destacar que estamos falando de uma companhia que, em uma trajetória de transformação e operando ao lado de marcas líderes globais, já expandiu para 10 escritórios na Europa, América do Norte e região Latam, com atuação em mais de 25 países.

Em resumo, com o propósito de ajudar empresas a prosperar em suas jornadas de transformação. Desde então, adota o Design Thinking como mentalidade e até já abriu um Laboratório de Inovação na UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro – o maior instituto federal do Brasil.

