MLB News: MLB estabelece grupo de mídia local, pode transmitir 17 times

Liga Principal de Beisebol adicionou três executivos ao seu novo departamento de mídia local enquanto se prepara para uma possível aquisição das transmissões locais para 17 times em meio à deterioração financeira das redes esportivas regionais Bally e AT&T SportsNet.

Doug Johnson foi contratado como vice-presidente sênior e produtor executivo de mídia local, Greg Pennell como vice-presidente sênior de mídia local e Kendall Burgess como vice-presidente de operações técnicas de mídia local, disse o gabinete do comissário na quarta-feira.

“Essas novas contratações são um passo importante em nossa preparação para lidar com o cenário em mudança da distribuição de jogos da MLB à luz dos crescentes desafios e pressão enfrentados pelas redes esportivas regionais”, disse o diretor de receita da MLB Jardim Noé disse em comunicado.

Diamond Sports Group, subsidiária do Sinclair Broadcast Group que opera redes sob o nome de Bally Sports, tem os direitos sobre 14 times da liga principal e pulou cerca de $ 140 milhões em pagamentos de juros com vencimento em 15 de fevereiro. Diamond disse em 30 de setembro que tinha dívidas de US$ 8,674 bilhões. A empresa tem quase US$ 1 bilhão em pagamentos de direitos, principalmente para times de beisebol, com vencimento no primeiro trimestre deste ano, e um pedido de falência é possível.

Diamond detém os direitos de transmissão do Arizona Diamondbacks, Atlanta Braves, Cincinnati Reds, Cleveland Guardians, Detroit Tigers, Kansas City Royals, Los Angeles Angels, Miami Marlins, Milwaukee Brewers, Minnesota Twins, St. Louis Cardinals, San Diego Padres, Tampa Bay Rays e Texas Rangers.

As redes AT&T SportsNet, da Warner Bros. Discovery, disseram ao Colorado Rockies, Houston Astros e Pittsburgh Pirates na semana passada que as empresas não têm dinheiro para fazer pagamentos programados de taxas de direitos. As redes disseram às equipes que têm até 31 de março para reivindicar seus direitos de transmissão e, se não houver acordos, as redes entrarão com pedido de falência do capítulo 7.

Billy Chambers, que havia sido a principal oferta financeira de Sinclair, começou a trabalhar em 1º de fevereiro na MLB em uma nova posição como vice-presidente executivo de mídia local. Os novos contratados se reportarão a Chambers.

Johnson, vencedor de 27 prêmios Emmy, está na AT&T SportsNet Pittsburgh e será responsável pelos jogos produzidos localmente pela MLB. Pennell supervisionou as operações financeiras diárias da Bally Sports Regional Networks. Burgess foi vice-presidente de operações técnicas da Bally Sports.