MLB News: O arremesso selvagem de Daniel Bard acertou a mão de José Altuve e o levou ao chão, qual o estrago?

A equipe dos EUA e da Venezuela definitivamente manteve os espectadores ansiosos quando o melhor dos dois países se encontrou no parque LoanDepot de Miami para jogar o Quartas de final do Clássico Mundial de Beisebolfoi o caso de O venezuelano José Altuve que teve que deixar o jogo no 5ª entrada.

O jogo entre os Estados Unidos e a Venezuela foi um jogo muito acirrado não apenas no campo, mas também fora dele, já que havia uma quantidade significativa de fãs da Venezuela que fez muitos participantes questionarem se eles estavam jogando nos Estados Unidos.

Os arremessos selvagens de Daniel Bard quase causaram a derrota do Team USA

Justamente quando o homem da segunda base do Houston Astros subiu para a base, O terrível golpe selvagem de Daniel Bard as mãos de José Altuvecausando-lhe fortes dores que o levaram ao chão por mais de um minuto.

Depois de ser verificado no local peloequipe médicao jogador se levantou, mas imediatamente se dirigiu ao banco segurando a mão com um olhar doloroso em seu rosto. Por fim, a equipe médica considerou necessário que Altuve fizesse radiografias imediatas para ver qual era o dano, se houver.

Altuve está com o polegar direito quebrado

O relatório médico não oficial afirmou que Altuve quebrou o polegar direito e não está claro se ele precisará de cirurgia ou apenas terapia, e uma recuperação regular será suficiente.

Altuve foi atingido e rebocado em uma corrida. Seu lugar foi ocupado por Luis Rengifo, que também é segunda base.

Foi a imprecisão do arremesso de Bard que colocou a equipe dos EUA em águas turbulentas, já que seus arremessos selvagens estavam por toda parte e cedeu duas bases ao acertar dois jogadores consecutivamente e deixar a Venezuela assumir o controle do jogo.