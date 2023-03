MLB News: O que o México precisa fazer para derrotar o Japão nas semifinais do World Baseball Classic 2023

A seleção mexicana de beisebol já conseguiu o impensável ao chegar às semifinais do World Baseball Classic, porém, enfrenta uma batalha árdua contra o Japão, time que tem as chances a seu favor, porém, a luta ainda não acabou e o México tem uma chance de sair por cima e obter a vitória mais importante de sua história.

Lançamento de nível da liga principal

A maior parte da seleção do México tem jogadores do MLBenquanto o Japão tem apenas dois jogadores nos Estados Unidos, o restante joga em Ligas de beisebol japonesas ou coreanasentão a velocidade desempenhará uma grande parte do jogo.

O técnico Benjamin Gil escolheu Patrick Sandoval para ser o arremessador inicial, Sandoval é um jogador de classe mundial que tem uma tremenda bola rápida que excede 92 milhas por hora.

devido ao japonês tremenda velocidade quando na base, será importante que os arremessadores do México fiquem atentos e prestem atenção ao seu redor e evitem caminhar sobre os adversários.

Golpeando e marcando para o México

O México não se destacou em trazer todos os corredores para casa, e isso pode custar o jogo. será importante que não deixem jogadores em posição de marcar.

Assim, a seleção mexicana tem que fazer um jogo quase perfeito para ter a vantagem de derrotar a seleção japonesa, embora não seja impossível, será uma missão muito complicada entrar no jogo do campeonato para enfrentar o atual campeão: Equipe EUA.