Mod Sun devastado pela separação de Avril Lavigne, pego de surpresa por Tyga Romance

Avril Lavigne parece despreocupada com seu novo namorado, mas seu ex-noivo, Mod Sun está tendo dificuldade em vê-la se mover tão rapidamente e tão publicamente.

Fontes próximas a Mod Sun dizem ao TMZ … ele está deprimido desde sua separação de Avril, o que, como relatamos pela primeira vez, estava longe de ser uma decisão mútua. Como se ser pego de surpresa pelo fim abrupto do noivado não fosse ruim o suficiente – nos dizem que ele se sente absolutamente arrasado com o romance dela com Tyga.