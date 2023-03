Modelo Jeff Thomas morto por suspeita de suicídio aos 35 anos

Jeff Thomas um modelo com muitos seguidores nas redes sociais, morreu depois que os policiais receberam uma ligação informando que ele havia tirado a própria vida … TMZ descobriu.

Por enquanto… nos dizem que está sendo visto como um aparente suicídio. Nossas fontes dizem que a autópsia foi concluída, mas as autoridades ainda não se pronunciaram oficialmente sobre a causa da morte.

Thomas estava baseado no 305 e ostentava mais de 120 mil seguidores no IG. Ele também fundou uma agência de consultoria de arte contemporânea. Ele foi representado pela AMCK Models de Londres. O cara também conviveu com celebridades, como Megan Fox dar Nicole Scherzinger.