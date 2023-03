‘Moonshiners’ Josh Owens fala sobre acidente de moto, pescoço, costas, pernas e braço quebrados

Josh postou um vídeo na segunda-feira de sua cama de hospital… atualizando seus seguidores pela primeira vez sobre sua condição após seu grave acidente violento no início deste mês.

Sangrento como o inferno, com certeza … e Josh admitiu que está por um fio, mas também está confiante de que vai se recuperar.

Josh caiu em 4 de março, enquanto participava de uma corrida de moto no Daytona International Speedway, na Flórida.

Pouco depois, sua co-estrela de “Moonshiners” Ricardo Landry disse que conversou com algumas pessoas que conversaram com membros da família … que disseram que Josh estava bem, mas ainda não estava fora de perigo. Um dos amigos de Josh começou uma GoFundMe para ajudar a cobrir o que certamente será uma pesada conta de hospital, já que Josh não tem plano de saúde… de acordo com seu amigo.