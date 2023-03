Morre Dick Fosbury, o homem que revolucionou o salto em altura

Former saltador em altura dos EUA Dick Fosburycampeão olímpico nas Olimpíadas do México em 1968 com uma técnica revolucionária de nado costas, morreu no domingo aos 76 anos, disse seu agente na segunda-feira.

FosburyO legado de vai viver com seu estilo de salto único, que mudou o salto em altura para sempre.

“É com o coração pesado que anuncio que meu amigo e cliente de longa data, Dick Fosbury, faleceu pacificamente enquanto dormia na manhã de domingo, após uma breve recaída de linfoma”, disse o agente. Ray Schulte escreveu em um comunicado no Instagram.

“Dick fará muita falta para amigos e fãs ao redor do mundo. Uma verdadeira lenda e amigo de todos.”

Nascido em Portland, Oregon, em 1947, Fosbury se tornou um dos atletas mais influentes da história do atletismo ao desenvolver a inovadora técnica de salto em altura que transformou seu esporte na década de 1960.

técnica revolucionária

Antes de FosburyDesde o surgimento de, quase todos os saltadores em altura tentaram passar da barra usando a técnica de rotação da barriga, na qual eles se levantaram de cara enquanto tentavam virar o corpo no meio do salto sobre a barra.

Em vez de atacar de cabeça, o esguio Fosbury, de 1,93 m de altura, arqueava em direção à barra em sua corrida antes de pular para trás e cair no tatame, que ainda é a técnica padrão usada pelos saltadores de elite hoje.

Esta forma é mais eficaz do ponto de vista biomecânico, pois permite que se ultrapasse menos espaço entre o centro de gravidade do saltador e a barra, ganhando altura.

Fosbury começou a experimentar novas formas de salto em altura ainda na escola, mas sua nova abordagem atraiu a atenção mundial pela primeira vez em 1968.

o sucesso de Fosbury

Sua vitória nos campeonatos universitários dos Estados Unidos foi seguida por uma vitória nas eliminatórias olímpicas de Los Angeles.

Nos Jogos de 1968 na Cidade do México, Fosbury ganhou a medalha de ouro ao superar 2,24 metros em seu terceiro salto, um novo recorde olímpico, superando o companheiro de equipe Ed Caruthers (2.22), enquanto o atleta soviético Valentin Gavrilov (2.20) levou o bronze.

Um saltador ‘medíocre’, mas ótimo

O recorde mundial tinha sido mantido pelo soviético Valeriy Brumel com 2,28 desde 1963, utilizando a técnica de Belly Roll.

Embora Dick Fosbury nunca conseguiu superar aquela altura – na verdade, ele tentou sem sucesso naquele dia mágico na Cidade do México com três tentativas fracassadas acima de 2,29 – e embora houvesse muitos céticos que duvidavam da eficácia do novo método, ele rapidamente ganhou popularidade e, no anos seguintes cada vez mais saltadores, homens e mulheres, começaram a usá-lo.

Já nos Jogos de 1972 em Munique, 28 dos 40 competidores usaram a técnica de Fosbury, e em Moscou 1980, 13 dos 16 finalistas também o fizeram.

Além disso, apenas dois outros saltadores conseguiram ganhar uma medalha olímpica usando o rolo de barriga desde a inovação de Fosbury, que foi introduzido no Hall da Fama do Atletismo Nacional dos EUA em 1981.

Fosbury se aposentou depois de não conseguir se classificar para as Olimpíadas de Munique de 1972, apesar de ter apenas 25 anos.

Na verdade, ele nunca superou os 2,24 alcançados na final olímpica na Cidade do México, o que alimentou a lenda de que ele era na verdade um saltador ‘medíocre’ que teve uma grande ideia.

Depois de deixar o atletismo, ele se tornou engenheiro civil e se estabeleceu em Ketchum, Idaho.

“A popularidade atual do meu estilo é uma recompensa maravilhosa pelo quanto tive que aguentar no começo com um estilo que ninguém gostava”, disse ele em 1984.

“Eu costumava pular para trás no ensino médio e todo mundo ria de mim, me considerando um maluco e algumas pessoas um esnobe por quebrar as regras conhecidas.

“Até que ganhei no México em 1968 e me tornei um herói.”

Com o ‘Fosbury Flop’, Cuba Javier Sotomayor subiu mais de 2,45m em 1993 para estabelecer o recorde mundial e estabelecer um dos recordes mais longos da história do atletismo em Salamanca.