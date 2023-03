MOSAIC Fertilizantes renova lista de EMPREGOS em várias áreas

A Mosaic Fertilizantes, uma das maiores empresas em produção e comercialização de fosfato e potássio combinados, renova lista de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

Assistente Administrativo;

Instrumentista de Sistemas II;

Operador (a) de Processo Químico I;

Especialista de Inteligência de Compras;

Mecânico (a) Industrial I;

Técnico(a) de Planejamento de Manutenção.

Sobre o Mosaic

Mosaic Company foi formada em outubro de 2004 por uma fusão entre a IMC Global, uma empresa de fertilizantes formada em 1909 e a divisão de nutrição de culturas da [Cargill].

É um produtor e comerciante combinado de fosfato e potássio concentrados com uma base de clientes que inclui atacadistas, revendedores e produtores individuais em todo o mundo.

Sua sede é em Plymouth, Minnesota e emprega aproximadamente 12.000 pessoas em oito países.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial do Mosaic e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

