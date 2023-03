Motivos para consumir mais laranja: Você vai se surpreender!

Você já parou para pensar sobre os motivos para consumir mais laranja? Neste texto, apresentamos algumas vantagens desse alimento incrível e poderoso para a nossa saúde. Acompanhe e inspire-se na possibilidade de investir uma alimentação mais saudável!

Motivos para consumir mais laranja

Além de ser uma fruta super saborosa, a laranja também é bastante prática de ser consumida. Você pode comê-la em pedacinhos, acrescentando em saladas de frutas ou consumindo-a sozinha. Também é possível preparar sucos incríveis, apenas com a laranja ou combinando-a com outros tipos de frutas.

E o melhor disso tudo é que existem muitos motivos para consumir mais laranja, uma vez que estamos falando de uma fruta bastante saudável. Confira abaixo!

1. Aumenta a imunidade

Todo mundo sabe que a laranja é repleta de vitamina C, não é mesmo? E que essa vitamina faz toda a diferença na manutenção do nosso sistema imunológico, correto? Por isso, um dos motivos para consumir mais laranja é justamente esse!

Se você quer proporcionar uma proteção a mais para o seu corpo, prevenindo uma série de enfermidades, como resfriados e gripes, a laranja tende a ser uma excelente aliada.

2. Ajuda a hidratar o corpo

A hidratação do corpo também pode ser impulsionada ao consumir mais laranja. Isso se deve ao fato de que estamos tratando de uma fruta rica em água, capaz de manter o corpo muito mais hidratado e saudável.

Obviamente, ela não substitui o consumo de água em si, mas, ainda assim, é uma alternativa bem interessante – especialmente se você preparar sucos em dias mais quentes, por exemplo.

3. Melhora o trânsito intestinal

Você sabia que a laranja também é capaz de melhorar o nosso trânsito intestinal? Isso decorre do fato de que ela é composta por muitas fibras, que formam uma espécie de gel dentro do intestino, fazendo com que o trânsito flua melhor e a formação do bolo fecal seja mais eficiente.

Logo, é um dos ingredientes capazes de proporcionar uma proteção a mais contra a constipação.

4. Protege o coração por conta do potássio

A laranja também contém potássio em sua composição, sendo que este é indispensável para a saúde do coração.

Isso porque, o potássio ajuda a relaxar as paredes dos vasos sanguíneos, fazendo com que haja uma redução na pressão arterial e, consequentemente, o coração precisa “se forçar menos” para levar sangue para todo o corpo.

5. Combate os radicais livres que causam envelhecimento precoce

A laranja possui antioxidantes que são capazes de expulsar os radicais livres que ocasionam efeitos nocivos em nosso organismo. Afinal, eles aceleram o envelhecimento e também podem potencializar as chances de desenvolvermos cânceres.

Em contrapartida, os efeitos antioxidantes da laranja impedem que esses radicais livres permaneçam muito tempo no corpo, fazendo uma verdadeira “limpeza profunda”.

Isso potencializa a proteção da pele e de todos os nossos tecidos.

Por isso, quando pensamos nos motivos para consumir mais laranja, percebemos o quanto essa fruta pode ser tão incrível para nós, não é mesmo?

Converse com o seu nutricionista e invista em uma dieta mais saudável!