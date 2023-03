Moto G73 5G lançado na Índia com chipset MediaTek Dimensity 930; veja preço e especificações

A Motorola lançou oficialmente o Moto G73 5G na Índia, atendendo a usuários preocupados com o orçamento que ainda desejam desfrutar de recursos e hardware poderosos. Isso segue a introdução do Moto E13, outro smartphone econômico projetado para usuários iniciantes.

O smartphone custa Rs 18.999 na Índia para a única variante de 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Como parte do lançamento, a Motorola está oferecendo um desconto adicional de Rs 2.000 em alguns cartões bancários. O Moto G73 5G está disponível em duas cores: Midnight Blue e Lucent White, e estará à venda no dia 16 de março, às 12h, no Flipkart e nos canais oficiais da Motorola.

O Moto G73 5G é construído com material PMMA na parte traseira, que oferece um acabamento liso semelhante ao vidro, embora tecnicamente seja de plástico. As câmeras traseiras vêm dentro de um pequeno módulo retangular que também adota o mesmo design do smartphone. A Motorola promete construção resistente à água, e a embalagem também inclui uma capa de silicone transparente.

O aparelho tem tela Full-HD+ de 6,5 polegadas e taxa de atualização de 120 Hz, com um pequeno furo no centro que abriga a câmera de selfie. O Moto G73 5G tem espessura de 8,29 mm e pesa 181 gramas.

A câmera traseira inclui um sensor primário de 50 megapixels e uma lente ultra larga de 8 megapixels que também pode ser usada como uma câmera macro. A Motorola afirma que a câmera principal de 50 megapixels usa a tecnologia “Ultra Pixel”, que combina vários pixels em um pixel maior para capturar mais detalhes e produzir imagens melhores.

Na frente, há uma câmera principal de 16 megapixels para selfies e videochamadas. O smartphone está equipado com uma bateria de 5.000mAh que suporta carregamento TurboPower de 30W. O carregador está incluído na caixa. A Motorola também está destacando a experiência limpa do Android 13 do Moto G73.

