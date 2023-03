Motoristas se surpreendem com aumento de preço na bomba de gasolina, veja motivos

Um dos maiores questionamentos, hoje em dia, é sobre o aumento de preço na bomba da gasolina. Além disso, é comum ter dúvidas sobre o acréscimo consecutivo desde o início do ano. Então, para melhores explicações, traremos informações a respeito deste assunto.

Sendo assim, recomendamos que leia todo o texto, para que você fique por dentro de todas as atualizações da economia do seu país.

De onde vem a gasolina do Brasil?

O Brasil trabalha tanto com exportação como importação de bomba de gasolina. Atualmente, o combustível que chega no Brasil vem dos Estados Unidos com aproximadamente U$S 1,4 bilhão, seguido pelos Países Baixos, Bélgica e Reino Unido.

De acordo com informações obtidas, quase 70% da gasolina brasileira no setor de importação é proveniente dos Estados Unidos. Logo, isso só fortalece o pensamento de que o país aumentou de maneira significativa a sua produção derivada do petróleo.

Enquanto, na parte da exportação, os estados que mais exportam são: São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná nessa ordem, especificamente. Sendo assim, a seguir você verá uma média dos preços de alguns combustíveis. Além disso, entenderá sobre o aumento de preço na bomba de gasolina.

Como estão os preços médios da bomba da gasolina?

É muito comum encontrar divergências nos valores das gasolinas em diversas regiões do Brasil.

Atualmente, devido ao aumento de preço na bomba de gasolina, o preço médio nacional, segundo a Petrobrás, está em aproximadamente 6 reais, o que chocou muitas pessoas. Tendo em vista que a gasolina, em 2022, não ultrapassava o valor de 5,26 reais.

Além disso, alguns outros combustíveis também sofreram variação, como é o caso do GNV. Cujo metro cúbico está com um preço médio de 4,68 reais. Mas você sabe o porquê esse aumento está sendo ocasionado? Entenda abaixo.

Entenda a proveniência do aumento da bomba da gasolina

Diversos preços de produtos e serviços no Brasil são influenciados em razão dos impostos. Portanto, não é diferente com a bomba de gasolina. Por essa razão, podem haver tanto altas como baixas nos seus valores.

Acontece que, desde fevereiro já havia uma previsão do aumento de preço, não só na bomba de gasolina, como também nos combustíveis em geral, com exceção do diesel.

Tal aumento se dá em razão a um prazo que terminou, relacionado a isenção do PIS e Cofins. Além da tributação e dos impostos que podem ocasionar o aumento do preço da bomba de gasolina, outro fator que movimenta o preço do combustível é também a cotação do dólar.

Ademais, mesmo com essas altas é possível encontrar diferenças entre os tipos de gasolina, que são dos tipos comum e aditivada. Então, se você não sabe a diferença entre elas, acompanhe o tópico abaixo.

Diferença entre gasolina comum e aditivada

As 2 gasolinas possuem o mesmo grau de octanagem, o qual é definido pela ANP. Sendo assim, o que as difere são os aditivos inclusos no combustível. Desse modo, tornam-se agentes capazes de não acumular tanta sujeira nos seus motores.

Entenda bem, a gasolina aditivada em si não tem o poder de aumentar a potência do motor. Mas, com o passar do tempo e com o acúmulo de sujeiras, pode ser que o motor acabe entupindo a longo prazo.

Sendo assim, nesse ponto a gasolina aditivada é a melhor opção. Afinal de contas, ela trabalhará realizando essa limpeza, ao mesmo tempo, em que ela movimenta o seu carro. Desta maneira, seu motor será mantido limpo por mais tempo.

Além disso, os valores em relação à gasolina comum e aditivada sofrem algumas variações. Por exemplo, é possível encontrar a gasolina comum a 5,08 reais. Enquanto, a gasolina aditivada por litro, está no valor atual de 5,26 reais.

Com essa pouca diferença, mas com essa possibilidade de deixar a vida útil do seu motor mais prolongada, basta você selecionar o que melhor se encaixa no seu custo-benefício.

Mediante a todas as informações que foram ditas acima, além de entender melhor o porquê do aumento do preço da bomba de gasolina, foi possível entender sobre a importação e exportação do combustível brasileiro. Além disso, compreender a diferença entre gasolina comum e aditivada.

Entendendo essas situações, ampliando o seu conhecimento, faça a melhor escolha para você. Dessa maneira, esteja sempre por dentro de todas as atualizações, pois os preços estão sempre em intensa variação.