Motorola Moto G73 será lançado na Índia em 10 de março: o que esperar

A Motorola está pronta para lançar seu popular smartphone Moto G73 na Índia em 10 de março de 2023. A empresa compartilhou recentemente um pôster teaser para o próximo lançamento, confirmando a data de lançamento.

O Moto G73 é equipado com tela LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução FHD+ e taxa de atualização de 120 Hz, proporcionando uma experiência de visualização imersiva. Ele é alimentado pelo chipset Dimensity 930 da MediaTek, juntamente com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento interno, que é expansível. O telefone possui uma câmera principal de 50 MP, juntamente com uma lente ultralarga de 8 MP e uma câmera frontal de 16 MP para selfies impressionantes.

O dispositivo é executado no sistema operacional Android 13 mais recente com a sobreposição My UX da Motorola, proporcionando uma experiência suave e fácil de usar. Além disso, o telefone vem com uma bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 30 W, garantindo bateria de longa duração. Ele também possui uma classificação IP52 para resistência a poeira e água, tornando-o uma opção de smartphone durável.

O Motorola Moto G73 5G está programado para ser lançado em duas opções de cores diferentes: Midnight Blue e Lucent White. O telefone estará disponível para compra em vários canais, incluindo motorola.in, Flipkart e lojas físicas.

A maior questão que permanece é como a Motorola vai definir o preço do Moto G73 na Índia, que será lançado em 10 de março. Na Europa, o telefone custa 300 euros por sua configuração de 8/256 GB, que está em torno de Rs 26.000.

Leia também

Instagram agora permite que os usuários postem GIFs nos comentários, veja como funciona

Elon Musk diz que suas postagens no Twitter não foram impulsionadas e planeja tomar medidas legais contra o funcionário