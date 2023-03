Moustapha Sylla faleceu após desmaiar durante uma partida da primeira divisão na Costa do Marfim

Tmundo do futebol está de luto após jovem de 21 anos Moustapha Sylla faleceu durante uma partida após desmaiar no gramado.

O jogo aconteceu no domingo, 5 de março, e ele esteve em ação por Corrida de Abidjan contra Sol FC na Ligue 1 da Costa do Marfim.

O lateral-esquerdo estava no flanco esquerdo quando caiu no gramado enquanto a bola não estava perto dele. Um adversário foi o primeiro a perceber a tragédia e começou a levantar as mãos para pedir socorro ao rival.

De acordo com o comunicado oficial do Racing Abidjan, o jogador morreu no hospital, sem condições de se recuperar após desmaiar em campo.

Os primeiros relatos que vazaram sugerem que o jovem Sila perdeu a vida devido à parada cardíaca que sofreu na partida, embora seu clube tenha pedido respeito e que os resultados finais após a autópsia sejam confirmados para certificar as verdadeiras causas que levaram à morte de seu jogador.

Sila havia chegado em setembro passado ao time, que havia conquistado seu único título da liga em sua história na temporada 2019/20.

Racing Club d’Abidjan tem acordo esportivo com Legal da Ligue 1 da França para jogadores da Costa do Marfim tentarem a seleção francesa.