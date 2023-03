Mudança no ranking: Jon Jones ou Francis Ngannou — quem é o peso-pesado nº 1 do mundo?

Jon Jones ou Francis Ngannou – quem é o número 1 dos pesos pesados ​​do mundo?

Essa é a questão agora após o retorno triunfante de Jones no UFC 285. O ex-campeão dos meio-pesados ​​do UFC se livrou de uma pausa de três anos para conseguir uma das melhores atuações de sua carreira. Onze anos depois de provocar pela primeira vez uma possível mudança para peso pesado, Jones saltou de peso e derrotou Ciryl Gane com uma vitória por finalização de dois minutos para conquistar o título vago dos pesos pesados ​​do UFC no evento principal do UFC 285.

Mas por que esse título estava vago?

Bem, é porque o peso pesado número 1 do mundo antes do UFC 285 – Ngannou – levou o cinturão para casa com ele quando saiu do UFC no início deste ano.

Então, a última obra-prima de Jones foi suficiente para derrubar Ngannou do primeiro lugar?

Luta de MMA

Não foi, segundo seis dos oito integrantes do ranking do MMA Fighting.

Jones faz sua faz primeira apresentação em segundo lugar na última atualização de nosso ranking dos pesos pesados, até mesmo roubando dois votos de primeiro lugar de Ngannou, mas não conseguindo superar o ex-campeão.

Essa é a decisão certa? Ou Jones deveria ser o novo número 1?

Vote na enquete e deixe seu comentário abaixo.