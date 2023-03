Muhammad Mokaev afirma que Jake Hadley se escondeu atrás de seu pai para evitar confrontos no hotel; Hadley critica ‘idiota’ Mokaev

Muhammad Mokaev e Jake Hadley não estão lutando entre si no UFC 286, mas eles começaram o evento alguns dias antes, depois de se encontrarem no hotel.

“Na verdade, acabei de ficar cara a cara com ele. Ele não disse uma palavra e seu pai começou a apoiá-lo”, revelou Mokaev durante o media day do UFC 286. “Eu não entendo. Se meu pai estivesse na minha frente e eu fosse lutador do UFC, não ficaria atrás dele. Eu pularia e daria um tapa no cara.

“Ele não disse nenhuma palavra. Não sei, esses caras não me veem na vida real. Eu conheço esses tipos de caras. Eu cresci na Inglaterra. O Twitter é diferente da vida.”

Mokaev ficou frustrado nos últimos meses enquanto esperava que um oponente classificado aceitasse uma luta contra ele, o que o colocou em desacordo com vários lutadores até 125 libras.

Apesar da volatilidade construída, Mokaev promete que não está procurando problemas, especialmente considerando que ele trabalhou pessoalmente com dois de seus oponentes anteriores desde que eles lutaram. Ele só tem um problema com certas pessoas e parece que Hadley pode estar perto do topo dessa lista de alvos.

“Acabei de treinar Tiger Muay Thai com Charles Johnson”, explicou Mokaev. “Estive no American Top Team treinando com Cody Durden. Eu disse a Malcolm Gordon, se você precisar de ajuda, estamos nesta sala, podemos ajudá-lo também.

“Estou bem, mas caras como Jake Hadley não sei como chamá-los. Eu não quero xingar, mas ele não disse uma palavra. Uma palavra. Pelo menos diga alguma coisa. Não fique atrás do seu pai. Eu me sinto muito mal por seu pai, [he’s] um velho, eu não queria nada porque velho está na minha frente. Imagino que seja meu pai.

É sempre divertido conhecer uma pessoa na vida real depois que ela fala merda no Twitter nos últimos 5 anos

Não consegui ouvir uma palavra da boca de Hadley, obrigado seu pai por intervir em seu lugar! — Muhammad Mokaev (@muhammadmokaev) 15 de março de 2023

De sua parte, Hadley reconheceu o desentendimento com Mokaev no hotel e detalhou por que não estava interessado em entrar em uma briga pré-luta antes que os dois estivessem programados para competir contra oponentes diferentes.

“O garoto é apenas um idiota”, disse Hadley. “Quero dizer, ele está vindo até mim tentando lutar comigo no hotel, mas quero dizer que ele não quer lutar comigo no cage. Ele está lutando contra um cara de estreia. Ele é como ‘eu não vou lutar com você porque você perdeu contra Allan [Nascimento]’ e tudo isso mas aí ele quer brigar comigo no hotel? Quero dizer, o que esse cara está fazendo? Ele é um idiota total.

“Se há tal problema comigo, então por que você simplesmente não luta comigo em uma luta de jaula? Não podemos ficar brigando aqui. A gente vai acabar com isso. As pessoas vão ter problemas. O que acontece se eu der um soco na cara dele quando ele diminuir a distância? Eu já tive funcionários reclamando de mim antes, então eles vão reclamar ‘você nocauteou Mokaev’ e tudo isso nas costas e eles vão reclamar de mim. Eu sou o cara que é pintado como o cara mau o tempo todo, mas ainda assim ele está vindo para mim. É como relaxar, voltar, mano. Se você der um passo mais perto, eu vou nocauteá-lo. Mas ele é um idiota.

Hadley admite que estava pronto quando Mokaev o abordou porque eles aparentemente tiveram encontros semelhantes no passado, depois que os dois lutadores cresceram competindo juntos no circuito amador da Inglaterra.

“Tive vários [run ins] ao longo dos anos porque ele é obviamente amador quando eu era amador”, disse Hadley. “Ele disse que eu vou bater em você com uma cadeira e vou fazer isso e aquilo. Quando você ameaça com violência quando vê alguém, isso o coloca na ponta dos pés.

“Se ele vem para cima de mim, não posso deixá-lo diminuir a distância porque bum, ele vai sair de lá. Portanto, espero que a segurança seja um pouco mais precisa. Eu não quero ter que bater nele.

A animosidade entre os lutadores parece palpável, mas Hadley ainda não espera que ele realmente veja Mokaev do outro lado da jaula dele no UFC.

“Ele não vai aceitar essa luta”, disse Hadley. “Isso acontece há anos quando éramos crianças e não vejo essa luta acontecendo, para ser justo. Eu nem sei se o UFC colocaria isso junto porque obviamente somos dois caras do Reino Unido e pensamos em prospects. Talvez eu não seja tão promissor porque perdi minha estreia, mas depois dessa luta, acho que as pessoas vão me colocar mais lá em cima.

“Mas acho que a hora de fazer isso provavelmente foi neste card porque ele está lutando contra um garoto estreante. Ele provavelmente é um cara legal, provavelmente é um bom oponente, mas não entendo o porquê. Por que você simplesmente colocaria eu e ele juntos e faria isso agora?