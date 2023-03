Mulher mata sete, incluindo três crianças, em tiroteio em escola cristã de Nashville

Sete pessoas, incluindo três filhoseram morto na segunda-feira quando um atirador abriu fogo dentro de um privado escola primária cristã em Nashville.

O tiroteio ocorreu no escola convênioque ensina alunos da pré-escola à 6ª série e tem cerca de 200 alunos matriculados.

De acordo com a polícia, eles receberam uma ligação no telefone 10h13 sobre um atirador ativo na escola. Os policiais correram para o local para limpar os corredores e ouviram tiros no segundo andar do prédio. Eles se depararam com um jovem mulher, que parecia ser adolescente, carregando dois rifles de assalto e um revólver.

O atirador já havia matado três estudantes e três funcionários antes de ser mortalmente atingido por policiais em resposta. 10h17. A polícia não identificou publicamente o atirador ou as vítimas, e um motivo ou conexão entre o atirador e a escola ainda não foi encontrado.

A única outra pessoa ferida no local foi um policial que cortou a mão em cacos de vidro. Três pacientes pediátricos foram transportados para Hospital Infantil Monroe Carell Jr. em Vanderbilt, todos feridos à bala. Infelizmente, todos os três foram declarados mortos após a chegada, de acordo com John Howser, diretor de comunicações para Vanderbilt University Medical Center.

Após o tiroteio, as autoridades ajudaram as crianças a evacuar a escola e se reunir com seus pais no local. Igreja Batista de Woodmont. O FBI e a filial de Nashville do Bureau of Álcool Tabaco e Armas de Fogo (ATF) também enviaram agentes para ajudar na investigação do ataque.

Autoridades expressam condolências e pedem medidas mais fortes para evitar tiroteios em escolas



Governador do Tennessee, Bill Lee disse que estava monitorando de perto a situação e que o estado Polícia Rodoviária e Departamento de Segurança os oficiais estavam ajudando os socorristas. Ele acrescentou: “Enquanto continuamos a responder, junte-se a nós em oração pela escola, congregação e comunidade de Nashville”.

O vereador de Nashville Freddie O’Connell disse em um comunicado: “Infelizmente, Nashville hoje se juntou às comunidades que sofreram um tiroteio em uma escola. Por enquanto, meu foco é apoiar as famílias afetadas e revisitar nossos esforços para evitar esses cenários horríveis.”

Senador americano Bill Hagerty, de Nashville, expressou suas condolências e gratidão às autoridades policiais e socorristas por suas ações heróicas. Ele disse: “Devastado e com o coração partido pelas trágicas notícias na Covenant School. Sou grato às autoridades policiais e aos socorristas por suas ações heróicas. Estou monitorando a situação de perto e meu escritório está em contato com as autoridades locais e disponível para qualquer pessoa precisando de ajuda.”

O tiroteio mais uma vez trouxe à tona a questão da violência armada nos EUA e a necessidade de medidas mais fortes para evitar que tais tragédias ocorram no futuro.