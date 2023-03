Multa Fiscal: Como é Calculada a Multa de Pagamento Insuficiente do IRS?

TO sistema tributário dos EUA é pré-pago, o que significa que você é obrigado a reter ou pagar impostos estimados à medida que ganha ou recebe renda. Geralmente, o IRS espera que você pague pelo menos 90% do total devido no ano fiscal atual – ou 100% do imposto mostrado na declaração do ano anterior, o que for menor – no momento em que você apresentar sua declaração federal, que é tipicamente 15 de abril.

Qual é a penalidade de pagamento insuficiente?

A penalidade de pagamento a menor é uma multa que o IRS pode cobrar dos contribuintes que não pagam impostos suficientes por meio de retenções ou pagamentos estimados durante o ano fiscal. O IRS impõe penalidades diferentes na esperança de incentivar os contribuintes a seguir as regras do IRS.

Como eles calculam a penalidade

Eles calculam o valor do pagamento a menor de Multa de Imposto Estimado por Pessoa Física com base no imposto mostrado em sua declaração original ou em uma declaração mais recente que você preencheu antes ou na data de vencimento. O imposto mostrado na declaração é o imposto total menos o total de créditos reembolsáveis.

Eles calculam a penalidade com base em:

O valor do pagamento a menor

O período em que o pagamento a menor era devido e pago a menor

A taxa de juros para pagamentos a menor que publicamos trimestralmente

Juros sobre uma multa

Eles cobram juros sobre multas.

A data a partir da qual começamos a cobrar juros varia de acordo com o tipo de penalidade. Os juros aumentam o valor devido até que você pague o saldo integralmente.