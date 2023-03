Multas por dirigir embriagado aumentam no DF, confira detalhes

Quando o assunto é trânsito, é necessário ficar atento a algumas situações. Uma delas é que o valor das multas por dirigir embriagado no Distrito Federal, aumentaram.

Dessa forma, confira mais detalhes sobre essa notícia. Além disso, saiba os motivos de dirigir com segurança. Por fim, confira quais são as razões para perder a CNH. Sendo assim, selecionamos algumas informações pertinentes ao assunto logo abaixo.

A importância da segurança no trânsito

Utilizar o cinto de segurança, dirigir na velocidade permitida e, desse modo, respeitar os limites de cada via, e respeitar outras situações estabelecidas no código de trânsito brasileiro podem salvar vidas, seja a do condutor como, também, a dos passageiros.

Mas, além disso, essas ações básicas também evitam a aplicação de infrações, e consequentemente, de multas.

Afinal, todos sabem que dirigir de maneira prudente, evitam acidentes sérios que podem ser gravíssimos ou até mesmo fatais. Porém, em alguns casos a situação é tão grave que o número de multas aumentou de maneira alarmante.

Sendo assim, saiba em qual local do Brasil, o aumento de multas ocorreu de maneira preocupante para as autoridades locais.

Multas por embriaguez ao volante aumentam em mais de 52% no Distrito Federal

De acordo com informações do Detran no Distrito Federal, desde 2020 até o ano de 2022, o aumento de multas devido a embriaguez ao volante cresceu mais de 52% no Distrito Federal.

Como se sabe, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, dirigir embriagado não é um risco apenas para o condutor e sim para toda a população, inclusive pedestres que estiverem passando na via.

Vale lembrar que no Distrito Federal, com informações do Detran da localidade, em 2022, houve o registro de mais de 30 mil infrações aplicadas aos condutores.

Além disso, ainda no ano passado, dois acidentes que tiveram causa a embriaguez ao volante tiveram repercussão nacional. Um deles, teve consequência fatal. Um empresário paquistanês atropelou dois motociclistas. E uma das vítimas, infelizmente, faleceu. No interior do veículo, garrafas de bebidas alcoólicas vazias foram encontradas, e ainda, o condutor estava com sinais de embriaguez.

E em 2023, outro caso chamou a atenção. Um jovem foi preso após colidir em uma árvore. O fato mais grave é que ele estava acompanhado de outras duas pessoas que se feriram superficialmente. Contudo, o carro foi completamente destruído. No veículo, também foram encontradas garrafas de espumante e caixas de cerveja.

Desse modo, essas notícias apresentam o alto risco que a bebida alcoólica combinada ao volante pode ser extremamente prejudicial.

Portanto, se você tem pretensões de sair e ingerir bebida alcoólica, não utilize seu veículo. Para isso, a melhor opção é usar transportes públicos ou Uber e táxi.

Qual a punição para quem dirige após ingerir bebida alcoólica

É importante observar que existe uma punição severa conforme o CTB para quem ingere bebida alcoólica e acredita ser capaz de dirigir.

O motorista que for pego em flagrante de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, recebe uma multa de natureza gravíssima. O valor, devido ao flagra, é multiplicado por 10 vezes.

Ou seja, ao invés de pagar 293,47 reais, ele pagará cerca de 10x o valor, logo 2.934,70 reais. Além disso, perde cerca de 7 pontos na carteira.

Existe a possibilidade de perder a CNH com essa multa?

É importante observar que além de pagar essa multa, perder os pontos na CNH, o condutor também tem o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses.

Ademais, caso haja uma reincidência, o valor a ser pago pela multa pode chegar a dobrar.

Ainda falando no Distrito Federal, o órgão implementou a política de tolerância zero. Em resumo, determina que se o teste do bafômetro apontar valor igual ou superior a 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido, será passível de crime de trânsito.

Após o julgamento e análise do caso, o juiz pode determinar a punição que julgar mais pertinente ao caso.

Sabendo das possíveis sanções aplicadas a você em caso de direção e embriaguez ao volante, é importante ficar atento ao que não deve ser feito. Afinal, o maior objetivo no trânsito é tornar a direção mais segura. Assim como, manter o bem-estar dos pedestres e de outros condutores na via.

A partir das informações acima, fique atento a todas as suas ações e evite ao máximo infringir essa regra.

Relembrando que dirigir embriagado traz consequências graves. Pois, além de perder pontos na carteira, o condutor pagará uma multa 10 vezes maior do que o valor normal, ter o seu direito de dirigir suspenso por 12 meses. Por fim, ainda existe o risco de prisão a depender do caso.