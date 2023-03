Multidão do Mod Sun Concert canta ‘F *** Tyga’ depois que Travie McCoy arrasta o rapper

Reproduzir conteúdo de vídeo



Mod Sun tem fãs seriamente leais que o apoiam no rompimento com Avril Lavigne … e eles provaram isso em Nova York com um canto cheio de palavrões para o novo interesse amoroso de Avril, Tyga.

rapper Travie McCoy começou quando ele subiu no palco durante o show do Mod na noite de quarta-feira no Irving Plaza. Antes de eles arrasarem com o sucesso de Gym Class Heroes ‘Cupid’s Chokehold’, Travie chamou seu amigo Mod de um dos caras mais leais que ele conhece.

As sementes estavam indo em uma direção doce, mas então Travie não podia deixar passar a oportunidade de explodir o novo cara de Avril – ele gritou: “Foda-se Tyga!”

Mod correu para o fundo do palco em estado de choque, mas com um grande sorriso no rosto… e então a multidão se juntou a ele, cantando as palavras escolhidas por Travie – que refletem perfeitamente o sentimento de Mod.

TMZ revelou a história – Avril rompeu seu noivado no mês passado com Mod Sun apenas alguns dias depois que ele iniciou sua turnê … e logo depois, ela imediatamente começou um novo romance com Tyga.

Somos informados de que Mod foi completamente pego de surpresa pelo rompimento – e isso vale em dobro para seu salto rápido para Tyga.