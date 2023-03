Música e rodas de conversa encerraram a Semana da Água em Penedo

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo promoveu a Semana da Água, ação que envolveu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh), a Secretaria Municipal de Educação (Semed), IMA Alagoas e o Conselho Municipal de Meio Ambiente.

A iniciativa teve como objetivo conscientizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e do meio ambiente, por meio de atividades relacionadas aos temas.

“Foi uma semana muito importante. Conscientizar as pessoas sobre a importância da água também uma das missões do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, por isso o IMA participou em várias atividades”, disse Pedro Normande, Superintendente de Preservação do Meio Ambiente do IMA.

Estudantes de escolas da Semed participaram de uma vasta programação, iniciando com visita guiada à Agência Fluvial de Penedo (Marinha do Brasil), passeio no rio São Francisco no barco escola e rodas de conversa.

“Quero parabenizar aqui o prefeito Ronaldo Lopes e o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Irmão João. Foi uma semana com atividades diversas e fico honrando de participar desse evento, ao lado de amigos de luta”, falou Marcelo Ribeiro, Superintendente do Meio Ambiente do Estado de Alagoas.

O evento foi concluído na sexta-feira, 24, no Theatro Sete de Setembro, com a apresentação musical ARTifal, banda composta por estudantes do IFAL – Instituto Federal de Alagoas – Campus Penedo e uma roda de conversa com o tema Rio São Francisco – Água para o desenvolvimento sustentável.

A última atividade da Semana da Água contou com a participação do Secretário João Ferreira da Silva (SEMARH/PENEDO); Flávia Fróes (representante da SEMED/Penedo); Marcelo Ribeiro (SEMARH/AL); Antônio Jackson Borges (Ambientalista e Historiador); Antenor Nerys (Representante da SEMADA/Penedo); Meraldo Rocha (Gerência de Educação Ambiental – IMA); e Cláudio Sampaio (Professor da UFAL – Coordenador do Projeto Meros do Brasil).

Texto Fagner Honorato com Assessoria Semarh Penedo

Fotos Deywisson Duarte e Assessoria Semarh Penedo