Mutirão em Penedo vai regularizar posse das casas do Conjunto Rosete Andrade e da Cohab

Secom PMP

Quem reside em Penedo no Conjunto Rosete Andrade ou na Cohab – como o Conjunto José Moraes Lopes é conhecido – está próximo de regularizar a posse da sua casa.

A titularidade do imóvel será encaminhada durante mutirão que acontece na Escola Municipal Vereador José da Costa Mangabeira na próxima quinta, 16, e sexta-feira, 17.

A realização do sonho de centenas de penedenses é resultado da articulação dos governos Ronaldo Lopes e Paulo Dantas, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) e da Companhia Alagoana de Recursos Humanos e Patrimoniais (CARHP).

O atendimento ao público acontece a partir das 8 horas e segue até as 17 horas nos dois dias do mutirão que também é promovido para esclarecimento de dúvidas.

O morador do Rosete ou da Cohab deve comparecer com documentos pessoais e, principalmente, tudo que tiver sobre o imóvel do qual é proprietário, desde comprovante de residência até um recibo de compra da casa.