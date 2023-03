NAC não encontra ‘nenhuma evidência de vídeo conclusiva’ de golpe ilegal na virilha em Jamie Pickett na derrota do UFC 285 para Bo Nickal

A Comissão Atlética de Nevada não encontrou “nenhuma evidência de vídeo conclusiva” de um golpe na virilha para anular o resultado oficial entre Jamie Pickett e Bo Nickall no UFC 285.

O representante de Pickett, LaMont Chappell, disse na quarta-feira ao MMA Fighting que está indeciso em apelar do resultado depois de falar com a Comissão Atlética de Nevada, que regulamentou o pay-per-evento do último sábado na T-Mobile Arena em Las Vegas. Inicialmente, Chappell disse ao MMA Junkie que planejava contestar o resultado, mas disse que tomará uma decisão final na quinta-feira.

O diretor executivo do NAC, Jeff Mullen, disse ao MMA Fighting que Pickett ainda pode apelar. Mas ele disse que informou Chappell na quarta-feira que a comissão revisou a luta do lado da jaula, incluindo a sequência em que Pickett disse que o árbitro Keith Peterson errou uma joelhada ilegal na virilha de Nickal e determinou que “não encontraram evidências de vídeo indiscutíveis que mostrassem a joelhada”. atingiu a virilha dos ângulos de vídeo que nos foram fornecidos.

“O oficial de revisão não pode anular a decisão dos árbitros na jaula sem evidência de vídeo indiscutível”, escreveu Mullen por mensagem de texto.

Em geral, o NAC não pode anular um resultado oficial, a menos que seja provado que houve conluio, erro de pontuação ou aplicação incorreta das regras. Este último é usado com mais frequência para contestar resultados, razão pela qual a comissão nomeou um oficial de revisão para chamadas controversas.

Nickal finalizou Picket com um triângulo de braço na marca de 2:54 do primeiro round. Quando informado de que Chappell pretendia apelar do resultado, o invicto novato negou ter dado uma joelhada ilegal em seu oponente e acrescentou que não era um “trapaceiro”.

Em entrevista na quarta-feira ao Middle Easy, Pickett afirmou que o NAC não revisou a polêmica sequência e culpou Peterson por errar a suposta falta.

“Eu meio que senti que ninguém se importava comigo ou com o que eu estava fazendo”, disse ele. “Eles só queriam que ele parecesse bem e você sabe que ele está trazendo o dinheiro, e quero dizer, eu não estou odiando ninguém, eu entendo, você sabe, eu sou dispensável, ele não, é o que é. Mas eu gostaria de ter capitalizado do jeito que eu queria. Mas ei, eu não quero nada de mal para o cara.

ATUALIZAÇÃO: Uma versão anterior desta história afirmava incorretamente que o gerente de Pickett, Chappell, não apelaria mais da decisão. Ele disse em uma entrevista de acompanhamento que sua equipe planeja tomar uma decisão na quinta-feira.

Mike Heck, do MMA Fighting, contribuiu para este relatório.