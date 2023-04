Namorada de Andrew Wiggins aumenta a confusão sobre a ausência do jogador do Warriors: “Eu não dou a mínima”

Mmistério continua a cercar Jogador do Golden State Warriors, Andrews Wiggins. Ausente desde meados de fevereiro “por motivos pessoais”, de acordo com o clube da NBA, o o silêncio do jogador não ajudou a resolver a saga em andamento.

A namorada de Wiggins, por outro lado, está fazendo barulho com tudo o que ela compartilha nas redes sociais. Na segunda-feira, Mychal Johnson compartilhou um vídeo no TikTok que a mostrava andando enquanto uma narração dizia: “Só para deixar claro, não dou a mínima para o que as pessoas sentem por mim”.

Não é a primeira vez que Mychal publica algo que alimenta rumores sobre a situação dos jogadores. Ela também é muito ativa em Twitter e publicou muitas mensagens enigmáticas. “Não acredite em tudo que você lê nas redes sociais!” ela postou outro dia.

As estrelas do Warriors também não dão pistas sobre a situação de Wiggins. Draymond Verde disse em seu podcast na semana passada que estava “enojado” com os rumores “embaraçosos”, embora não tenha dado muito mais detalhes.

Para a parte dele, Stephen Curry observou que “gostaríamos muito de tê-lo e esperamos que isso aconteça, porque queremos ser completos e tenho certeza que ele quer fazer parte disso”.

Por fim, o treinador do Warriors Steve Kerr expressou sua fé de que voltará em breve: “Há esperança, mas acho que é indefinida.”

Para o momento, não houve atualizações sobre Andrew Wiggins, apenas algumas mensagens enigmáticas de sua namorada, Mychal Johnson.