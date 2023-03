‘Não entendemos essas pessoas artificiais’: ex-engenheiro do Google compara chatbots de IA a bomba atômica

Em junho do ano passado, o ex-engenheiro de software do Google, Blake Lemoine, foi dispensado por dizer que o chatbot da empresa era senciente. Meses após o incidente, vimos o lançamento do ChatGPT, um grande modelo de linguagem que conquistou o mundo. As observações explosivas feitas por Lemoine agora pareciam ser mais do que apenas divagações de um funcionário irritado. O ex-engenheiro do Google fez mais comentários explicando a natureza da IA ​​e os perigos potenciais da tecnologia.

Em um artigo de autoria na Newsweek, Lemoine disse que estava testando o LaMDA em busca de vieses quando ainda era funcionário do Google. Foi quando ele percebeu que a IA era senciente. Para fornecer algum contexto, Lemoine afirma que a IA é como uma pessoa artificial tentando substituir os índices ou mecanismos de pesquisa testados e comprovados. Ele disse que não os conhecemos ‘bem o suficiente para colocá-los em um papel tão crítico’.

O ex-funcionário do Google explicou a escala da tecnologia AI chatbot comparando-a com a invenção da bomba atômica. Ele disse que os tipos de IA que estão sendo construídos agora são a “tecnologia mais poderosa que foi inventada desde a bomba atômica”.

Dando mais exemplos, Lemoine afirmou que grandes modelos de linguagem AI como ChatGPT e Google Bard têm a capacidade de influenciar os seres humanos. Ele disse que o modelo LaMDA que estava testando conseguiu influenciá-lo em favor das leis da robótica de Asimov, algo que muitos humanos tentaram, mas falharam.

O Google demitiu Lemoine em julho por violar as políticas de emprego e segurança de dados.

Google Bard, ChatGPT e Bing AI

O lançamento do ChatGPT no final do ano passado ofereceu um novo significado de IA para muitos de nós. A tecnologia está em um estágio muito incipiente e vemos argumentos conflitantes sobre a invenção. Muitas instituições educacionais boicotaram decididamente os grandes modelos de linguagem AIs, enquanto outros o elogiaram como a próxima grande novidade.

A Microsoft lançou sua própria versão do software usando um modelo mais avançado, mas o Google está sendo cauteloso sobre o lançamento, especialmente depois que a IA cometeu um erro durante a primeira apresentação de seus recursos. O modelo de IA está sendo testado internamente e a gigante das buscas está sob enorme pressão para levar a luta até a Microsoft.

