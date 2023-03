Não há necessidade de experiência em codificação? Microsoft combina AI semelhante ao ChatGPT com ferramentas para criar aplicativos

A Microsoft integrou a tecnologia AI por trás do ChatGPT com outra de suas ferramentas populares chamada Power Platform. Isso ocorre semanas depois que a Microsoft decidiu integrar a IA ao seu mecanismo de busca Bing. O novo desenvolvimento permitirá que os usuários do Power Platform desenvolvam aplicativos com pouca ou nenhuma experiência em codificação. Além disso, eles poderão integrar inteligência artificial em seus produtos.

A nova abordagem com tecnologia de IA generativa ajudará a automatizar fluxos de trabalho, coletar e analisar dados e criar campanhas de e-mail. O Power Virtual Agent, uma ferramenta para empresas criarem chatbots, agora pode se conectar a recursos internos da empresa para gerar resumos de relatórios semanais e consultas de clientes.

Outra ferramenta chamada AI Builder também foi atualizada com IA generativa. O AI Builder é uma ferramenta que permite que as empresas automatizem fluxos de trabalho. A empresa lançou uma nova versão de sua plataforma de gestão empresarial, o Dynamics 365 Copilot, que integra IA para automatizar determinadas tarefas.

O presidente-executivo da Microsoft, Satya Nadella, deve sediar um evento em 16 de março para discutir “reinventar a produtividade com IA”. Embora a empresa tenha anunciado atualizações de IA para seu popular sistema operacional Windows e o mecanismo de busca Bing, ainda não o fez para seu pacote de produtividade Office, que inclui Word e Excel.

Como essas atualizações de IA ajudarão os usuários?

A Microsoft citou uma pesquisa recente sobre tendências de negócios, afirmando que quase 9 em cada 10 trabalhadores esperam usar IA para reduzir tarefas repetitivas em seus empregos. A gigante do software afirmou que, com o Dynamics 365 Copilot, as organizações fornecerão a seus funcionários ferramentas de IA criadas para funções de vendas, serviços, marketing, operações e cadeia de suprimentos. A Microsoft afirma que eventualmente a IA permitirá que todos gastem mais tempo nas melhores partes de seus trabalhos e menos tempo em tarefas mundanas.

