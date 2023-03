Não recebeu o cartão de saque do Bolsa Família? Veja como resgatar o benefício

Aos poucos, famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) estão sendo incluídas no novo Bolsa Família. Até o momento, mais de 694 mil grupos passaram a integrar a folha de pagamento do programa social. Neste caso, esses já terão acesso ao benefício a partir do dia 20 de março.

Com a exclusão de 1,4 milhões de famílias que estavam recebendo o auxílio de forma irregular, uma parte do orçamento previsto para o Bolsa Família foi liberado, possibilitando a entrada de novos integrantes. Além disso, é preciso ressaltar os novos adicionais instituídos pelo presidente Lula.

Famílias com crianças de até 6 anos de idade serão contempladas com um valor extra de R$ 150, e famílias com crianças e jovens entre 7 e 18 anos, e gestantes, receberão um adicional de R$ 50. Vale ressaltar que o pagamento fixo mensal deste ano permaneceu em R$ 600, já definido pelo ex-presidente Bolsonaro.

Os beneficiários recém-chegados ainda não tiveram acesso ao cartão de saque do benefício, porém, não há problemas. Isso porque, o Bolsa Família pode ser resgatado de outras formas, inclusive pela internet. O calendário de pagamentos deste mês vai até o dia 31.

Veja como sacar o Bolsa Família sem o cartão a seguir.

Como fazer o saque do Bolsa Família?

Além do cartão oficial do programa social, os beneficiários podem resgatar o benefício de outras formas. Veja:

Saque no guichê de atendimento: O beneficiário pode se dirigir até uma agência da Caixa e sacar a parcela do Bolsa Família no guichê da instituição. Na ocasião, basta apresentar um documento de identificação oficial com foto e solicitar os valores ao atendente.

Saque sem cartão: Embora poucos saibam, o benefício do Bolsa Família também pode ser resgatado sem o cartão. Além da movimentação disponível através dos serviços do Caixa Tem, o beneficiário pode gerar um código de saque para realizar o procedimento em um caixa eletrônico, casa lotérica ou correspondente Caixa Aqui. Confira os passos a seguir:

Acesse o Caixa Tem; Faça o login com seu CPF e senha dos serviços Caixa; Na tela inicial, toque em “Saque” e digite o valor a ser resgatado; Feito isto, clique em “Gerar código de saque”. Ele tem validade de 1 hora. Anote a sequência número e vá até um caixa eletrônico da Caixa para efetuar o resgate; No terminal, toque no botão “Entrar”; Clique no menu “Saque Bolsa Família”; Coloque o número do CPF e clique em “Confirmar”; Digite o código de saque gerado no aplicativo; Informe o valor do saque do Bolsa Família e finalize a operação.

Calendário de março do Bolsa Família

Confira as datas de pagamento deste mês:

NIS final 1: 20 de março;

NIS final 2: 21 de março;

NIS final 3: 22 de março;

NIS final 4: 23 de março;

NIS final 5: 24 de março;

NIS final 6: 27 de março;

NIS final 7: 28 de março;

NIS final 8: 29 de março;

NIS final 9: 30 de março;

NIS final 0: 31 de março.

Como consultar o Bolsa Família?

Veja as opções para consultar o benefício a seguir:

Consulta no App CadÚnico

Acesse o App CadÚnico e faça login usando seu CPF; Selecione a opção “Consulta completa”: Confira se o cadastro está atualizado e com benefício ativo.

Consulta no App Bolsa Família

Acesse o App Bolsa Família ou App Auxílio Brasil e faça login usando seu CPF; Na primeira página o aplicativo vai mostrar se a família foi aprovada, fazendo o reconhecimento por meio do CPF.

Por telefone