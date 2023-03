‘Não sou da elite tecnológica’: fundadora da startup, mãe de 4 filhos, diz que o colapso do SVB não é apenas um ‘problema de 1%’

O colapso do Silicon Valley Bank (SVB) pode parecer um problema distante que afeta apenas a elite tecnológica costeira, mas para Lindsey, mãe de quatro filhos e CEO de uma start-up em Ohio, é um pesadelo que pode arruiná-la. empresa, sua equipe e sua família.

O colapso do Banco do Vale do Silício é o maior desde a crise financeira de 2008. O banco tinha ativos no valor de US$ 209 bilhões durante o período de falência. Deixando as estatísticas de lado, o colapso do banco gerou um efeito cascata que afetou várias empresas e seus funcionários. Lindsey é uma dessas fundadoras que foi ao Twitter para descrever sua provação após o colapso do banco SVB.

A história de Lindsey começou em 2017, quando ela e o marido tiveram o segundo filho. Como pais trabalhadores, lutavam para administrar tudo e buscavam conselhos de amigos e mentores, mas não encontravam soluções reais, apenas histórias de luta. Foi então que Lindsey decidiu abrir sua própria empresa, a Strongsuit, uma plataforma que conecta pais a mentores para ajudá-los a enfrentar os desafios da paternidade e do trabalho.

Avançando alguns anos, a Strongsuit conseguiu se tornar uma start-up de sucesso, empregando uma equipe de 15 pessoas e atendendo a uma comunidade de pais em todo o país. Lindsey dirige um Honda Odyssey usado, seu marido trabalha na manufatura e eles pagam modestamente a hipoteca de sua casa em Ohio, Estados Unidos. Mas o colapso do SVB colocou tudo isso em risco.

Na quinta-feira, Lindsey conheceu a situação precária do SVB. Por precaução, ela transferiu a maior parte do dinheiro do SVB para outro banco menor. Ela acabou deixando $ 250.000 no banco SVB para pagar seus funcionários.

– O futuro financeiro da minha empresa, equipe e família estão em risco com o colapso do SVB (1/23) — Lindsey Michaelides (@lcmichaelides) 11 de março de 2023

Na manhã de sexta-feira, Lindsey soube que o pagamento não havia acontecido e que o FDIC havia assumido o controle do banco. Agora, o dinheiro de sua empresa e os salários dos funcionários estavam “travados”.

Como fundadora de uma start-up, Lindsey sabe como é difícil construir uma empresa do zero e se preocupa com o impacto que o colapso do banco terá sobre sua equipe e suas famílias.

Mas não é apenas a empresa dela que está em risco. Lindsey se preocupa com o impacto que o colapso do banco terá em outras pequenas empresas em todo o país.

A história de Lindsey é um lembrete de que o colapso de um banco, mesmo um que pareça distante de nossas vidas diárias, pode ter consequências reais e devastadoras. À medida que as consequências do colapso do SVB continuam a se desenrolar, Lindsey e milhares de outros clientes terão que juntar as peças e tentar manter seus negócios e famílias à tona.