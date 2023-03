‘Não tenho certeza se estou convencido do hype de Bo’: lutadores reagem à estreia de Bo Nickal no octógono no UFC 285

A estreia de Bo Nickal no UFC fez jus ao hype que veio antes, quando o tricampeão de luta livre da NCAA derrotou Jamie Pickett na abertura do pay-per-view do UFC 285.

Além de uma óbvia joelhada na virilha de Pickett, Nickal foi impecável em usar as habilidades que o levaram ao grande show. Pickett não lutou muito quando Nickal decidiu partir para a queda e, após uma rápida transição para o controle traseiro, Nickal fez a transição para um triângulo de braço que finalizou aos 2:54 do primeiro quadro.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre a estreia de Bo Nickal no UFC no UFC 285.

Bo sabe grappling, mas ele não joga mesmo! — Kenny Florian (@kennyflorian) 5 de março de 2023

Isso foi muito estranho — Jared Gordon (@JFlashGordonMMA) 5 de março de 2023

Não tenho certeza se estou convencido do trem do hype de Bo. Ele definitivamente levou o tapa, mas também deu uma joelhada nas bolas de Picket #UFC285 — CHRIS “GRITZ” GRUETZEMACHER (@sodapopfuzz) 5 de março de 2023