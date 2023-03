NBA deve definitivamente anular o Super Lame Triple-Double de Giannis Antetokounmpo

Giannis Antetokounmpo disse que roubou um triplo duplo. A NBA pegou de volta. A liga ajustou as estatísticas do Milwaukee-Washington jogo na noite de domingo e apagou o rebote final de Antetokounmpo, aquele que lhe daria um triplo-duplo.

Ele pegou um rebote defensivo faltando cerca de nove segundos para o fim, sabendo que isso o deixava com um rebote a menos de 10. Ele empurrou a bola para o fundo da quadra, chegou perto da borda do dólares estavam atirando, hesitaram por um momento antes de jogar a bola intencionalmente no fundo do aro e pegá-la. “tipo roubou um”, reconheceu Antetokounmpo na noite de domingo.

Os estatísticos no local atribuíram a ele um tiro perdido e um 10º rebote dessa jogada. A NBA analisa todas as estatísticas de cada jogo e faz alterações regularmente para corrigir erros ou omissões, e removeu o último rebote segunda-feira.

Milwaukee ganhou 117-111. Antetokounmpo terminou, oficialmente, com 23 pontos, 13 assistências e nove ressaltos. O ajuste de estatísticas reduziu sua média de rebotes de 11,94 por jogo para 11,92 – mas sua porcentagem de arremessos, com o “arremesso” perdido também apagado, melhorou de 0,538 para 0,538.