NBA: Milwaukee Bucks garante vaga nos playoffs, vence Suns 116-104 e conquista 50ª vitória

Giannis Antetokounmpo marcou 36 pontos, Brook Lopez somou 21 e o Milwaukee Bucks, líder da NBA, conquistou uma vaga nos playoffs ao derrotar o Phoenix Suns por 116 a 104 na noite de terça-feira, tornando-se o primeiro time a 50 vitórias nesta temporada.

O dólares conseguiu sua 21ª vitória em 23 jogos e é o primeiro time a garantir uma vaga na pós-temporada. O sóis caíram três em linha reta.

O Suns perdia por nove pontos no intervalo, mas reduziu o déficit para 85-84 indo para o quarto lugar depois que Devin Booker acertou um salto de médio alcance na campainha do terceiro quarto.

Cam Payne acertou 3 pontos consecutivos para colocar o Suns em 90-87, que foi sua primeira vantagem no segundo tempo. O jogo permaneceu apertado pelos próximos minutos, mas o Bucks assumiu a liderança para sempre quando Pat Connaughton acertou um escanteio 3 para uma vantagem de 100-97 com 6:30 restantes.

Antetokounmpo somou 11 rebotes e oito assistências. Lopez acertou 10 de 14 arremessos de campo e acrescentou 10 rebotes. O Bucks fechou o jogo em uma corrida de 24-9.

Booker liderou o Suns com 30 pontos em 13 de 27 arremessos. Deandre Ayton fez 19 pontos e oito rebotes, apesar de jogar apenas 26 minutos devido a um problema de falta.

O Bucks liderava por 57 a 48 no intervalo. Antetokounmpo liderou o Bucks com 20 pontos, enquanto Booker e Ayton fizeram 10 para o Suns. Phoenix chutou apenas 39,2% de campo no primeiro tempo.

DENTE DE TORREY

O atacante do Suns, Torrey Craig, perdeu um dente no terceiro quarto após levar uma cotovelada inadvertida de Antetokounmpo. Ele deitou no chão por alguns segundos antes de encontrar seu dente no chão, que ele pegou e levou para a bancada.

TIP-INS

Bucks: Os guardas Grayson Allen (pé dolorido), Goran Dragic (joelho dolorido) e Khris Middleton (controle de lesão no joelho direito) perderam o jogo. … Assinou um contrato com C Meyers Leonard para o restante da temporada. Leonard disputou cinco jogos em dois contratos de 10 dias, com média de 2,8 pontos e 2,0 rebotes. … F Jae Crowder voltou a Phoenix pela primeira vez desde que foi incluído na troca que trouxe Kevin Durant para o Suns. Ele acertou uma cesta de 3 pontos a 1:23 do fim, o que deu ao Bucks uma vantagem de 13 pontos.

Suns: Durant perdeu seu quarto jogo consecutivo por causa de uma torção no tornozelo esquerdo. Ele jogou apenas três partidas desde que chegou ao time por meio de uma troca em fevereiro. … Hospedou a 60ª multidão lotada consecutiva. … Booker marcou pelo menos 20 pontos em 21 jogos consecutivos. Essa é a terceira sequência ativa mais longa da NBA, atrás de Joel Embiid e Jayson Tatum.

A SEGUIR

dólares: Em Indiana na quinta-feira.

sóis: Anfitrião Orlando na quinta-feira.