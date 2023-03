NBA suspende Ja Morant por 8 jogos após concluir investigação sobre escândalo de armas

Eu moro encerrou seu programa de aconselhamento e imediatamente se encontrou com Comissário da NBA, Adam Silver, eles tiveram esta reunião na quarta-feira. Como resultado, a NBA divulgou um comunicado no qual confirma que suspendeu Eu moro por 8 jogos sem pagamento. Esta suspensão inclui os jogos que ele já perdeu, o que coloca seu possível retorno para 20 de março. O comissário Adam Silver divulgou um comunicado explicando a natureza da situação atual de Ja Morant. Ele reconheceu o quão sério isso se tornou e o quão importante deve ser manter uma imagem limpa da liga para todos os jogadores.

Isto é o que Adam Silver disse em uma declaração pública: “A conduta de Ja foi irresponsável, imprudente e potencialmente muito perigosa. e remorso por seu comportamento. Ja também deixou claro para mim que aprendeu com esse incidente e que entende que suas obrigações e responsabilidades para com o Memphis Grizzlies e toda a comunidade da NBA vão muito além de seu jogo na quadra.”

Ja Morant pode voltar a lutar pelos Playoffs?

Apesar de seu possível retorno em 20 de março, o Memphis Grizzlies ainda precisa decidir internamente se Ja Morant merece voltar após este capítulo vergonhoso de sua carreira. A desordem exibida pela estrela do Memphis Grizzlies é difícil de se livrar em questão de dias. Morant precisa se comprometer a realmente permanecer no programa e continuar fazendo terapia para mitigar ao máximo os aspectos nocivos de seu comportamento. Vale lembrar que no calor do jogo, os rivais farão de tudo para tirar Ja Morant de seu jogo. Lembre-se de que, apesar de tudo o que aconteceu, Ja Morant continua sendo o melhor jogador um contra um da NBA. Precisamos ver como ele volta e se consegue manter a calma depois do que aconteceu.