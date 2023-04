Neil deGrasse Tyson diz que IA não é uma ameaça para a humanidade

Neil de Grasse Tyson se diverte com Elon Musk e outros que pensam que a tecnologia de IA é uma ameaça à humanidade… ele acha que o bando do Juízo Final está assistindo muitos filmes.

Chamamos o famoso astrofísico no LAX quarta-feira, e ele riu de Musk, Steve Wozniak e 1.100 outros que soou o alarme em um carta aberta que a IA se tornou uma “corrida perigosa” que pode colocar em risco nossa própria existência … eles querem uma moratória de 6 meses no desenvolvimento da IA ​​para avaliar os riscos.

Do jeito que Neil vê… não é nada novo. Vimos as reviravoltas desencadeadas pela revolução tecnológica por mais de 100 anos. Quando os empregos são substituídos por máquinas, as pessoas encontram novos empregos. E aqui está o grande ponto … se a IA eventualmente assumir todos os empregos, todos nós podemos ir para a praia. Afinal, ir trabalhar não está embutido em nosso DNA, então a sociedade poderia reimaginar como os humanos vivem.