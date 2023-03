Nets melhor sem Kevin Durant e Kyrie Irving, comprovado na vitória do OT contra T-Wolves

Tele Brooklyn Nets (38-29) derrotou o Os Timberwolves de Minnesota (34-34) na prorrogação na sexta-feira no Target Center após uma performance de 34 pontos de Pontes de Mikal.

Spencer Dinwiddiepor sua vez, contribuiu para a vitória por 124-123 com 29 pontos e 11 assistências. Cameron Johnson somou 15 pontos, enquanto os outros dois titulares do Brooklyn, Dorian Finney-Smith e Nic Claxtoncoloque 11 cada.

Vaughn elogia Nets pela vitória enquanto Irving descontente fica de fora: “Apareça e faça o trabalho”LAPRESSE

Royce O’Neale e Seth Curry marcou 12 e 11 pontos respectivos fora do banco, provando que negociar Kevin Durant e Kyrie Irving fez do Nets um dos esquadrões mais profundos do NBA.

Durant, de 34 anos, corre o risco de perder o restante da temporada regular para o Phoenix Suns devido a uma entorse de tornozelo.

Irving, 30, é questionável para jogar pelo Dallas Mavericks no sábado contra o Memphis Grizzlies na estrada, com a equipe citando “motivos pessoais” para sua possível ausência.

Nets jogam bola pequena contra Timberwolves

Treinador do Nets Jacques Vaughn conversou com a imprensa após o jogo e elogiou o time jogando bola pequena contra Rudy Gobert‘s Timberwolves.

Gobert, 30, terminou a disputa com 26 pontos e 13 rebotes. Apenas Anthony Edwards superou o grande homem de Minnesota com 32 pontos.

Mesmo sendo o time menor, o Nets conseguiu pegar um rebote a mais que o Timberwolves, mas marcou apenas metade dos pontos marcados pelo time da casa.

Nets estão segurando a cabeça-de-chave nº 6 na Conferência Leste à frente o confronto de domingo contra o Denver Nuggets.