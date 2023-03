Neymar passará por cirurgia e perderá o restante da temporada

Neymar terá que passar por uma cirurgia. De acordo com PSGo atacante brasileiro ficará fora do restante da temporada.

PSG relatório médico

“Neymar Jr teve vários episódios de instabilidade no tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse em 20 de fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar para evitar um maior risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade”, dizia um relatório médico do PSG.

“Esta cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital ASPETAR em Doha. Ele deve perder de 3 a 4 meses antes de retornar aos treinos coletivos.”

Ferido há três semanas

Neymar torceu o tornozelo jogando contra o Lille no dia 19 de fevereiro e teve que ser substituído aos 51 minutos em uma maca. Poucos dias antes, o brasileiro havia começado e disputado todo o jogo de ida da Copa Empate das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique.

Parecia que este seria o ano em que seria respeitado nesta altura da temporada, mas no final o brasileiro sucumbiu a mais uma lesão.

A equipe confirmou em comunicado na época que ele teve uma “torção no tornozelo”, mas alertou que o primeiro exame não revelaria uma possível fratura. Agora, o lateral francês, dada a “instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos”, vai ser operado, pondo fim à sua época.

Neymar teve inúmeras lesões no PSG, para quem ingressou no verão de 2017 vindo de Barcelona na transferência mais cara da história do futebol.