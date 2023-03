Neymar propôs sexo a três com a estrela do OnlyFans, Key Alves, e sua irmã gêmea

chave alves ganhou as manchetes alguns meses atrás porque ela deixou o vôlei profissional para se tornar um modelo para a plataforma adulta OnlyFans.

A brasileira reconheceu na época que graças ao novo emprego ganhava muito mais.

“Querendo ou não, as plataformas virtuais hoje são minha maior renda”, disse alves.

“Ganho cerca de 50 vezes mais com eles do que com o vôlei.

“E mais no OnlyFans, porque o preço mensal é fixo.”

Proposta arriscada de Neymar para Key Alves

Agora, chave alves voltou a ser o centro das atenções por ter recebido uma proposta sexual de Paris Saint-Germain jogador Neymar Jr isso tem causado bastante rebuliço.

chave alves a própria confirmou durante uma conversa no reality show ‘Big Brother’ no qual ela está envolvida.

chave alves disse a um colega participante do programa de TV que o jogador de futebol internacional brasileiro havia feito uma proposta muito indecente envolvendo sua irmã.

“Você sabe o que [Neymar] disse? Se ele pudesse fazer sexo com os dois [of us],” disse alves.

O modelo OnlyFans tem uma irmã gêmea chamada Keith e, aparentemente, Neymar queria fazer sexo com os dois.

Neymar foi rápido em fazer sua proposta sexual e pediu chave alves se os dois quisessem fazer sexo a três com ele e ela recusasse a oferta: “Ele nos entendeu mal”.