NFL com 40 times é uma possibilidade clara em um futuro não tão distante

Tele NFL poderia estar crescendo para 40 equipes daqui para frente. Conforme Mike Florioum insider para NBCde ProFootballTalka liga espera adicionar oito times extras nos próximos anos.

Florio é conhecido por ter informações sobre tudo NFL e é visto como talvez um dos insiders mais confiáveis ​​do mercado. Durante sua recente aparição no Pat McAfee Mostrar, ele compartilhou suas expectativas para o futuro da NFL. “Acho que está chegando. Acredito que vão começar a passar esse número de 32 para 34, para 36, ​​38, no final 40”, disse.

Com apenas 32 times na época, o NFL a expansão de mercados adicionais pode significar tempos emocionantes para as áreas urbanas dos EUA. Os torcedores que agora são compelidos a torcer por times com os quais não têm nenhuma conexão, tanto quanto a proximidade, podem finalmente ter um antigo grupo de bairro para torcer.

No entanto, florio traz à tona que encontrar ótimos zagueiros para esse grande número de times pode ser um teste. Como ele observou: “Os zagueiros são a chave. Haverá realmente um número adequado de zagueiros para haver 40 grupos da NFL? Acho que parece um número definitivamente extremo.”

A NFL tem grandes planos de expansão

Independentemente desse teste provável, florio aceita que o NFL poderia fazê-lo funcionar. Na verdade, existem histórias circulando em torno de uma divisão de quatro grupos na Europa, que Florio acha que pode ser plausível.

Embora a possibilidade de uma NFL estendida seja estimulante para os fãs, é importante observar que pode levar algum tempo até vermos 40 times na liga. É provável que algumas comunidades urbanas consigam seu próprio time em breve, mas isso exigirá investimentos para que a NFL se estenda completamente.

Enquanto isso, os fãs podem apreciar assistir seus primeiros times e jogadores lutando na NFL e ficar atentos a qualquer notícia sobre o provável desenvolvimento da liga. Com Florio cuidando dos empreendimentos da NFL, temos certeza de obter informações sobre todas as atualizações.