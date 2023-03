NFL Draft 2023: quais são as escolhas compensatórias do seu time? Estamos protegendo você

Tele NFL anunciou na quinta-feira a lista completa de escolhas de draft compensatórias para o Draft da NFL de 2023dando mais clareza à minuta do pedido do evento programado para acontecer em Kansas City, Missouri, de 27 a 29 de abril.

Um total de 37 escolhas de comp foram distribuídas em 16 equipes, com o São Francisco 49ers liderando o caminho com sete seleções, seguido pelo Los Angeles Rams com quatro seleções. O Arizona Cardinals, Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs cada um recebeu três escolhas.

Escolhas de draft compensatórias fazem parte da NFL há quase 30 anos, variando de Rodadas 3 a 7, em um esforço para equilibrar o nível de competição. No entanto, as regras foram alteradas nos últimos anos e a NFL criou uma fórmula para determinar quais equipes são elegíveis para receber essas escolhas.

De acordo com a NFL, as escolhas de comp são dadas às equipes que perdem os principais agentes livres durante a entressafra anterior e são “determinadas por uma fórmula baseada em salário, tempo de jogo e honras na pós-temporada”.

O que é uma escolha compensatória?

A distribuição de escolhas compensatórias visa fornecer alguma assistência aos times que perderam jogadores valiosos, como um quarterback do Pro Bowl ou um wide receiver, para a agência livre. Essas escolhas fornecem a essas equipes seleções adicionais no draft para substituir esses jogadores.

Além dessas escolhas, a NFL também concedeu cinco seleções especiais desde 2020. Essas seleções estão no final da terceira rodada e são dadas a times que anteriormente empregaram membros minoritários da equipe que foram contratados por outro clube como treinador principal. ou principal executivo de futebol.

Este ano, o Cleveland Brownsassim como o São Francisco 49ers e Kansas City Chiefssão as únicas equipes que atenderam a esse critério.

As escolhas de draft compensatórias se tornaram uma parte importante da entressafra da NFL, pois as equipes as usam para reconstruir suas listas e encontrar novos talentos. Essas escolhas permitem que as equipes substituam jogadores valiosos que partiram para a agência gratuita e podem ser um fator chave para o sucesso de uma equipe.

Abaixo está a lista completa de escolhas compensatórias para 16 times:

Nº 96 (geral): Cardeais

Nº 97: Comandantes

Nº 98: Castanhos

Nº 99: 49ers

Nº 100: Chefes

Nº 101: 49ers

Nº 102: 49ers

Nº 135: Patriotas

Nº 167 Rams

Nº 168: Cardeais

Nº 169: Cowboys

Nº 170: Empacotadores

Nº 171: Carneiros

Nº 172: Gigantes

Nº 173: 49ers

Nº 174: Raiders

Nº 175: Bucaneiros

Nº 176: Cowboys

Nº 177: Carneiros

Nº 210: Patriotas

Nº 211: Vikings

Nº 212: Cowboys

Nº 213: Cardeais

Nº 214: Raiders

Nº 215: Comandantes

Nº 216: 49ers

Nº 217: Chefes

Nº 250: Chefes

Nº 251: Carneiros

Nº 252: Bucaneiros

Nº 253: 49ers

Nº 254: Gigantes

Nº 255: 49ers

Nº 256: Empacotadores

Nº 257: Santos

Nº 258: Ursos

Nº 259: Texans