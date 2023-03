Nicolas Cage canalizando vibrações de vampiro em Nova York antes de ‘Renfield’

Nicolas Cage está definido para interpretar o Conde Drácula em um novo filme de comédia de terror que será lançado no próximo mês – mas parece que ele ainda pode estar no personagem da Big Apple … dê uma olhada.

Confira o ‘ajuste que Nic estava arrasando quando estava saindo … o cara está em um terno preto clássico com óculos escuros – completo com um par de botas de salto alto que fariam Principe corar.

Não é nada fora do comum para NC – que está sempre estilizando e perfilando, e estava fazendo exatamente isso quando pousou no JFK no sábado com sua família. No entanto… considerando que o filme dele, ‘Renfield’, será lançado em poucas semanas (onde ele interpreta o vampiro mais famoso de todos)… isso meio que te faz pensar se ele estava intencionalmente telegrafando vibes góticas aqui.