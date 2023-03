Nitro Agro OFERECE EMPREGOS; Envie seu currículo!

A Nitro Agro, empresa que atua na produção de foliares, suplementos para nutrição vegetal e animal, fertilizantes de solo a base de enxofre e micronutrientes, além da atuação no segmento de biodefensivos, está em busca de novos funcionários em vários locais do país. Com isso, antes de falar mais sobre a empresa, confira quais são os postos de trabalho vagos:

Comprador JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de FP&A Agro – São Paulo – Efetivo;

Coordenador Técnico de Mercado (CTM) – Maranhão – Efetivo;

Coordenador Técnico de Mercado – Rondonópolis – MS – Efetivo;

Coordenador Técnico Grandes Contas – Luís Eduardo Magalhães – BA e Remoto Efetivo;

Coordenador Técnico Grandes Contas – Lucas do Rio Verde – MT e Remoto – Efetivo;

Estagiário(a) de Pesquisa e Desenvolvimento – Rondonópolis – Estágio;

Estagiário em Comunicação – São Paulo – Estágio;

Estoquista – Rondonópolis – MS – Efetivo;

Gerente Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador de Empilhadeira – Rondonópolis – MS – Efetivo;

Operador de Produção – Várzea Paulista – Efetivo;

Representante Técnico de Vendas – Rio Grande do Sul e Santa Catarina;

Representante Técnico de Vendas – Mato Grosso – Pessoa jurídica;

Técnico de Segurança do Trabalho – Várzea Paulista – Efetivo.

Mais sobre a Nitro Agro e como se candidatar

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Nitro Agro, é válido frisar que, em pouco mais de 3 anos de segmento, já se firmou como uma das 5 maiores empresas de nutrição e biológicos do setor. Em relação à localização, sua sede fica localizada no bairro de São Miguel Paulista, na capital de São Paulo, além de operações em outros seis países.

Ao todo, são 87 anos de tradição e experiência na produção de especialidades químicas para diversos setores industriais e de insumos para o agronegócio. Em constante transformação, o propósito é sempre buscar a excelência em tudo que faz, justamente para que todos possam prosperar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!